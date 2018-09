Ranní glosa: Firmy ani spotřebitelé neztrácejí optimismus

To nejzajímavější pro finanční trhy přijde na řadu až zítra, nicméně ani včerejšek nebyl na události tak úplně chudý. Předně se měly trhy možnost seznámit s tím, jak dopadl tolik sledovaný index Ifo za září, a to tím spíše, když v předchozím měsíci pozitivně překvapil. Zářijové výsledky byly nicméně o něco málo slabší, avšak toto lehké zhoršení nemá zatím smysl příliš přeceňovat. Mírně se sice snížilo jak hodnocení současné situace tamních podniků, tak jejich očekávání do budoucna, ale nešlo o žádné drama, spíše jen o korekci minulého velmi pozitivního výsledku. Nakonec i pohled na detailnější výsledky ukazuje, že firmy průmyslu , stavebnictví i v obchodu hledí do budoucna optimisticky a předpokládají další růst jejich produkce, respektive tržeb. Ono zhoršení celkového čísla tak jde na vrub jen o něco méně optimistického hodnocení dosavadního výkonu německého průmyslu a slabším vyhlídkám podniků ve službách.Zatímco německé podniky v posledním měsíci korigovaly svůj dosavadní optimismus, v ČR se i nadále šíří dobrá nálada. Optimismus panuje mezi podniky i spotřebiteli. Firmy průmyslu věří, že v dalších měsících se jim podaří udržet dosavadní tempo výroby, nicméně už nepředpokládají, že by kvůli dalšímu růstu musely plošně zvyšovat počty zaměstnanců. Ostatně už nemají ani kde nové zaměstnance brát, a tak přichází v úvahu pouze cesta investic s cílem dosažení vyšší produktivity. Pozitivní je i nálada spotřebitelů, kteří hledí do budoucna optimisticky a v tuto chvíli mají pouze vyšší obavy z inflace . I proto lze spoléhat na to, že spotřeba domácností zůstane jedním z hlavních motorů poptávkové strany ekonomiky , a tak i výsledky české ekonomiky za třetí kvartál mohou dopadnout podobně dobře, jako ty předchozí. Takže už nezbývá než věřit, že se tato měkká čísla přetaví i do tvrdých dat z ekonomiky