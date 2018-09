Ropa je nejdražší za čtyři roky. Poptávka prý vyvrcholí v roce 2035

Růst celosvětové poptávky po ropě bude v příštích letech zpomalovat v důsledku technologických změn a větší efektivity při využívání energie. V roce 2035 tak globální poptávka po ropě dosáhne svého vrcholu, předpovídá firma Unipec, která je obchodní divizí čínské státní petrochemické společnosti Sinopec. Ropa dnes roste na čtyřletá maxima, důvody jsou ale jinde.

Celosvětová poptávka po ropě bude podle firmy Unipec v roce 2035 činit 104,4 milionu barelů denně, zatímco v současnosti se pohybuje těsně pod 100 miliony barelů denně, uvedla agentura Reuters.

"Předpokládáme, že období 2018 až 2035 bude posledním cyklem zvyšování globálních kapacit pro zpracování ropy," uvedl prezident firmy Čchen Po. Poptávku po ropě bude podle něj v příštích letech podkopávat mimo jiné vzestup výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Cena ropy Brent se dnes vyhoupla až na nejvyšší hodnoty od listopadu 2014. Podle dat Bloombergu se dostala až na 80,94 USD za barel. Před uzávěrkou tohoto článku (17:11 SELČ) se severomořská ropa obchodovala na burze ICE kolem 80,8 USD za barel s přírůstkem +2,5 %.

Důvody? Členové OPEC a další významné ropné producentské státy v čele s Ruskem se v neděli rozhodli nepřistoupit na požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa snížit ceny ropy. Po setkání v alžírském hlavním městě Alžíru vydali společné prohlášení, ve kterém hovoří o "vcelku zdravém vztahu mezi nabídkou a poptávkou".

Další podporu dostává cena ropy díky plánovaným americkým sankcím proti Íránu, třetímu největšímu producentu ropy v rámci OPEC. Samy americké zásoby ropy jsou navíc na nejnižší úrovni od začátku roku 2015.

„Toto je odpověď trhu na to, že skupina OPEC odmítla navýšit produkci ropy,“ uvedl podle agentury Reuters analytik společnosti Commerzbank Carsten Fritsch.

Společnosti Trafigura a Mercuria na konferenci v Singapuru uvedly, že ceny ropy by do konce roku nebo začátkem toho příštího mohly vyrůst až ke 100 dolarům za barel. Podle Daniela Jaeggiho z Mercurie zmizí následkem amerických protiíránských sankcí z trhů ke konci čtvrtého čtvrtletí odhadem 2 miliony denních barelů, takže ropa by mohla vystřelit nahoru.

Ropa nad 80 USD za barel už bude ale problém pro spotřebitele, domnívá se generální ředitel italské ropné společnosti Eni Claudio Descalzi. Ten doufá, že cena zůstane mezi 70 a 80 USD. Případný nárůst produkce ropy ale kvůli přiškrceným investicím do projektů v uplynulých letech moc optimisticky nevidí. „Je to komplikované, protože tu nebylo moc investic, takže ceny pravděpodobně porostou,“ říká také podle Bloombergu.

A ve stejném duchu hovoří i íránští činitelé. Podle íránského guvernéra při organizaci OPEC Hosseina Kazempoura Ardebiliho, kterého cituje Reuters, Saúdové a Rusové na trh moc další ropy nepřidají. Jednoduše proto, že na to nemají kapacity.