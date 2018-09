Čistý výnos EET již přesáhl 10 mld. Kč

Právo | 22.9.2018 | Rubrika: Publicistika | Strana: 6 | autor: Alena Schillerová

Elektronická evidence tržeb je přelomové opatření a vždy mě velmi mrzí, když se kolem něj vytvářejí zbytečné mýty a nesrovnalosti. Naposledy kvůli tomu, kolik již EET přineslo do veřejných rozpočtů. Éterem prolétlo číslo 4,7 mld. Kč (Právo 21. 9.). To číslo sedí. Bohužel už úplně zapadlo, že je to výnos pouze za rok 2017, a ještě navíc pouze z DPH, tedy že toto číslo vůbec nezahrnuje daň z příjmů. Pokud bychom chtěli znát celou pravdu, je nutné dodat, že celkem jsme na obou nejvýznamnějších daních od 1. prosince 2016, kdy byla spuštěna první fáze, vybrali díky EET více než 10 mld. Kč.

Ministerstvo financí od počátku příprav elektronické evidence tržeb odhaduje roční přínos tohoto opatření na inkasu daně z přidané hodnoty a inkasu daně z příjmů zcela konzistentně, a to ve výši 18 mld. Kč. Často se zapomíná, že tento přínos představuje zvýšení inkasa po náběhu všech fází elektronické evidence tržeb.

K náběhu první fáze došlo 1. prosince 2016, k náběhu druhé fáze došlo 1. března 2017. Třetí a čtvrtá fáze, které měly naběhnout v průběhu roku 2018, byly nálezem Ústavního soudu odloženy. Je tedy pochopitelné, že bez náběhu zbývajících dvou fází nemůže inkaso dosahovat 18 mld. Kč.

Z dosavadních výsledků je však zcela patrné, že přínosy EET stanovených očekávání pohodlně dosahují a po kompletním náběhu systému bude plánovaného efektu bez jakýchkoliv pochybností dosaženo. Na konci roku 2018 již celkové inkaso u obou nejvýznamnějších daní díky EET od jejího spuštění dosáhne 16,4 mld. Kč.

