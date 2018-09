Rozbřesk: Před námi ČNB, Fed i Itálie, na trzích může být živo

I když nás doma čeká zkrácený pracovní týden, na globálních trzích může být tentokrát poměrně živo. K hlavním událostem bude patřit zasedání Fedu a ČNB a vedle toho ve čtvrtek představení základních parametrů italského rozpočtu.



Fed podle nás v tomto týdnu nezklame očekávání trhů a zvýší úrokové sazby. Současně by měl vyslat i poměrně jasný signál (dot plots + rétorika), že nás čeká ještě jedno zvýšení sazeb do konce roku. Je ale otázkou, zda to pro trhy nakonec bude velké překvapení. Trhy v tuto chvíli počítají s druhým růstem sazeb do konce roku již skoro z 80 % a dvouleté sazby se pohybují na dostřel od 3 %. I tak věříme, že dolar by mohl v tomto týdnu konečně trochu stabilizovat své pozice a trochu hůře se pak bude dýchat asi rozvíjejícím se trhům.



V eurozóně tento týden až na první odhad zářijové inflace (očekáváme beze změn na 2 %) nejsou důležitější čísla. Pozornost ale přitáhne pravděpodobně čtvrteční oznámení základních parametrů italského rozpočtu. Podle posledních zpráv je technokratický ministr financí Giovanni Tria pod tlakem, aby oběma koaličním partnerům kývl na vyšší rozpočtové výdaje. Jakýkoliv plánovaný deficit hlubší než 1,7 % HDP by byl pro trhy zklamáním a dostal by pravděpodobně italské dluhopisy pod tlak.





Doma bude nejzajímavější událostí středeční zasedání ČNB . Vyšší sazby by neměly být překvapením, klíčové ale bude sledovat doprovodné komentáře guvernéra Rusnoka a to, jak vážně myslel své varování ukazující na možnost dalšího utažení měnových kohoutů do konce roku. Česká koruna se dostala na závěr týdne pod tlak a to bez výraznějších domácích a zahraničních impulsů. V tomto týdnu bude rozhodující vyznění zasedání ČNB (nečekáme pro korunu zásadní vzpruhu) a vývoj nálady na rozvíjejících se trzích ve světle zasedání Fedu (v posledním týdnu se rozvíjejícím trhům dařilo velice dobře).Týden Fedu paradoxně startuje se vyšším eurodolarem, nicméně uvidíme, kde bude na jeho konci. Středeční zasedání Fedu je tedy pochopitelně událostí číslo jedna, byť dnešní německá podnikatelská nálada reprezentovaná indexem Ifo, či třeba vystoupení prezidenta ECB Draghiho mohou přinést krátkodobou volatilitu. Brent na nic nečeká a začíná nový týden atakem hranice 80 USD /barel. K tomu čerpá síly především z víkendového jednání společné monitorovací komise zemí OPEC+ v Alžírsku, kde byl zamítnut návrh na zvýšení produkce (cca 500 tis. barelů denně) v reakci na propad íránských exportů. Tím dal kartel jasně najevo svou spokojenost s aktuálním tržním vývojem, který nezavdává důvod odchylovat se od červnové dohody (návrat k 100% plnění těžebních limitů v rozsahu 1,8 mil. barelů denně).Tento týden pak nabídne zejména tradiční várku dat, tj. v úterý stav zásob od API, ve středu od EIA. V pátek týden zakončí údaj o aktivitě amerických těžařů od Baker Hughes