ČNB tento týden dovrší hattrick, nahoru půjdou i dolarové sazby (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Klíčovou událostí na domácí scéně je středeční zasedání ČNB. I když bankovní rada nebude mít k dispozici novou prognózu a pouze zhodnotí rizika stávající, zvedne podle nás na třetím zasedání v řadě svou klíčovou sazbu o 25 bb na 1,50 %. My čekáme letos ještě jedno další zvýšení sazeb (na listopadovém zasedání). Centrální bankéři ale zřejmě takto otevření nebudou a budou odkazovat na nadcházející data a novou prognózu, kterou budou pro příští zasedání na počátku listopadu chystat.

Další zvýšení dolarových sazeb již ve středu

Středeční rozhodnutí Fedu o zvýšení úrokových sazeb je podle tržních očekávání hotová věc. Dolarové sazby se tak již dostanou na úroveň nejnižšího odhadu, kde Fed vidí jejich neutrální úroveň. Trhy bude zajímat, zda se změní názory centrálních bankéřů, pokud jde o další vývoj úrokových sazeb, respektive zda nedojde k úpravě komunikace. Podle nás na to ale ještě čas nenazrál. Z Evropských dat bude v centru pozornosti zejména první odhad zářijové inflace z Německa i eurozóny jako celku. Inflace v eurozóně by se opět měla dostat nad 2%, mírnou akceleraci čekáme i od jádrové složky. Meziroční dynamika spotřebitelských cen by měla na hodnotě kolem 2,1 % kulminovat, v půlročním horizontu by měla její dynamiky slábnout směrem k 1,5 %.

Pro posílení koruny je třeba jestřábí výstup z jednání ČNB

Samotné středeční zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB o 25 bb by žádný impuls české koruně přinést nemělo. Tento krok je totiž trhy očekáván s pravděpodobností hraničící s jistotou. A příliš prostoru nezbývá, aby bylo plně zakalkulováno i listopadové zvýšení sazeb. Jednoznačné potvrzení listopadového „hiku“ ale od ČNB asi očekávat nelze. Koruna tak nebude mít důvod výrazněji posílit, naopak nevylučujeme výběr zisků a dočasné oslabení koruny. Více k našemu hodnocení nadcházejícího jednání naleznete v našem reportu ČNB Focus zde http://bit.ly/2xDo7LF.

Zaostřeno na dnešek: Německý Ifo index stále hovoří ve prospěch robustního třetího čtvrtletí

Ifo v září dále klesá, růst německé ekonomiky ale neohrožuje

Po nečekaném srpnovém zvýšení německého Ifo indexu předpokládáme, že v září došlo opětovně k jeho snížení. To bychom měli vidět v obou jeho složkách – hodnocení aktuálních podmínek i očekávání. Zejména v německém průmyslu, a to hlavně ve výrobě motorových vozidel, je patrná slábnoucí tendence, výrazný propad je vidět u zahraničních objednávek kapitálových statků. Nicméně domácí poptávka se proti tomu jeví velmi robustně, a to samé platí pro sektor služeb. Otázkou zůstává, jak na německé producenty dopadne nejistota související se situací v Itálii, kolem brexitu, na rozvíjejících se trzích (hlavně v Turecku) a narůstající protekcionistická opatření ve světě. Zatím se podle nás nic nemění na celkové růstové dynamice německé ekonomiky, kterou pro H2 18 vidíme kolem 0,5 % q/q.

Zářijové PMI euru příliš nepomohly

Společná evropská měna v závěru minulého týdne neudržela své předchozí zisky a mírně oslabovala. I když na počátku páteční evropské seance kurz ještě atakoval hladinu 1,180 USD/EUR, na počátku amerického obchodování se již kurz blížil 1,175 USD/EUR. Bohužel se nenaplnila očekávání, že sestupná trajektorie průmyslových PMI bude v září ukončena. Zklamala zejména francouzská data, nenadchla ale ani horší nálada německých průmyslníků. Naštěstí sektor služeb zatím propady v průmyslové složce kompenzuje.

Důvěra v české ekonomice zůstává vysoká

Dlouhotrvající konjunktura v české ekonomice se odráží v dobré náladě jednotlivých ekonomických subjektů. Stavebníci profitují ze zvyšující se investiční aktivity, průmyslníci ze silné domácí i zahraniční poptávky. Obecně je problémem nedostatek pracovní síly. Naopak historicky nejvyšší zaměstnanost a rychle rostoucí mzdy se odráží v rekordní důvěře českých domácností. Uvidíme, zda zářijová data nezdůrazní vliv narůstajících vnějších rizik.

Koruna v závěru týdne oslabovala

Středoevropské trhy byly v závěru minulého týdne pod mírným prodejním tlakem, který souvisel s oslabováním eura na globálním trhu. Na české koruně pak bylo vidět určité přivírání pozic a vybírání zisků. Z počátku září do poloviny minulého týdne koruna vůči euru posílila o téměř procento a půl na nejsilnější hodnotu od konce dubna do blízkosti 25,40 CZK/EUR. Za tímto pohybem stálo mimo jiné sílící očekávání na další zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Trh již v ročním horizontu počítá v podstatě se čtverým zvýšením úrokových sazeb. Prostor pro další růst sazeb peněžního trhu (FRA) je tak hodně omezený a tím i kurz koruny nalezl své lokální dno. V závěru páteční seance tak kurz mířil k hladině 25,60 CZK/EUR.