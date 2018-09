Inercom zkouší druhý pokus o souhlas k nákupu aktiv ČEZ (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Inercom znovu žádá bulharský antimonopolní úřad o souhlas s nákupem aktiv energetické skupiny ČEZ.

Obyvatelé se v referendu vyjádřili proti záměru ČEZ na výstavbu spalovny odpadů na Mělnicku.

Philip Morris ČR zítra ráno před otevřením trhu představí svoje výsledky hospodaření za první pololetí 2018.

Evropské akcie by mohly na počátku seance zamířit výše.

Tento týden bude ve znamení zvyšování úrokových sazeb. Ve středu by měla zvýšit sazby o 25 bb centrální banka ve Spojených státech a i u nás v České republice. Ke konci týdne se dočkáme důvěry v ekonomiku eurozóny či německé inflace. Dnešek je na ekonomická data prázdný.

Obchodování na zámořských trzích

Páteční obchodování na americkém akciovém trhu bylo ve znamení dosahování nových historických maxim. V průběhu dne se to podařilo jak indexu S&P 500, který překročil hodnotu 2940 bodů, tak i průmyslovému Dow Jones, který téměř dosáhl úrovně 26770 bodů. S&P 500 si tak od začátku roku připsal již téměř 10 %, v případě průmyslového indexu jde o zisk necelých 8 %. V závěru seance se zisky podařilo udržet pouze indexu Dow Jones (+0,3 %). S&P 500 uzavřel mírně pod úrovní čtvrtečních zavíracích cen a technologický Nasdaq klesl dokonce o půl procenta. Nejméně se dařilo finančnímu sektoru (-0,4 %), naopak nejlépe si vedly telekomunikační firmy (+1 %).

V asijsko-pacifickém regionu zažívají pomalejší vstup do nového týdne. Důvodem jsou svátky, kvůli kterým jsou uzavřeny akciové trhy v Japonsku, Jižní Koreji a na pevninských trzích v Číně. Zbytek regionu ztrácí a propadá se do červených čísel. Důvodem jsou od dnešního dne platná dovozní cla mezi Čínou (až 10% cla na americké zboží v hodnotě 60 mld. USD) a Spojenými státy (10% cla na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD).

ČEZ

Bulharská firma Inercom požádala znovu tamní antimonopolní úřad o souhlas s nákupem bulharských aktiv energetické skupiny ČEZ. Smlouvu v hodnotě před osm miliard korun firmy podepsaly již v únoru. V červenci však úřad transakci znemožnil tím, že by Inercom získal dominantní postavení na trhu. Inercom uvedl, že se mezitím zbavil solárních elektráren, jejichž vlastnictví bylo jedním z důvodů zamítnutí ČEZ.

Obyvatelé v Horních Počaplech na Mělnicku se vyjádřili v referendu k chystanému záměru zřídit v areálu místní elektrárny spalovnu komunálního odpadu. Za nadpoloviční účasti, která je nezbytná pro platnost referenda se jich drtivá většina vyjádřila proti tomuto záměru. Nyní tak budou muset zastupitelé obce podniknout další kroky, a to udělat si právní analýzu toho, jaké jsou jejich další možnosti. Hlavní obava obyvatel plyne ze zvýšené dopravy, když by se do spalovny měl svážet odpad z části středních a severních Čech. Podle informací Středočeského kraje i investora, jímž je energetická skupina ČEZ, je stavba obchvatů a vyřešení dopravní situace podmínkou v dokumentaci pro spuštění provozu spalovny. ČEZ by chtěl vyrábět teplo a energii z odpadu od roku 2024, kdy má začít platit zákaz skládkování odpadu.

Philip Morris ČR

Tabáková firma Philip Morris zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za první pololetí 2018.

Předpokládáme, že pokračující efekt protikuřáckého zákona se promítne ve výsledcích za první polovinu roku o něco více, než tomu bylo ve druhé polovině loňského roku. I tak ale tento negativní efekt nebude příliš znatelný, obdobě jako v předchozím pololetí. Na druhé straně ve prospěch vyšších tržeb bude hrát fakt, že již v závěru minulého roku došlo k růstu cen cigaret. Očekáváme tedy, že růst cen cigaret převáží nad negativním vlivem protikuřáckého zákona a dojde tak k meziročnímu růstu tržeb o 3 % na 5,95 mld. CZK. Současně předpokládáme, že tržby budou podpořeny i rostoucí základnou uživatelů bezdýmných tabákových výrobků nové generace IQOS. Pro více informací navštivte http://bit.ly/PMCRpre1H18.