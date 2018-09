Pondělní obchodní seance 24. 9. 2018

Pondělí 24. 9. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,32 %), S&P500 (-0,04 %) a NASDAQ (-0,51 %).

Evropa: DAX (+0,85 %), FTSE 100 (+1,67 %) CAC40 (+0,78 %).

Čínské a Japonské trhy zůstaly z důvodu svátků uzavřeny.

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady

USA: (14:30/16:30) – Chicago a Dallas Fed výrobní index

ECB: (15:00) – Mario Draghi (EP)

-----------------------------------------------------------

Minulý týden se na akciových trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě ani zdaleka nekončí. Nová cla vstupují v platnost dnešním dnem. Trhy si však na toto riziko zřejmě zvykly a v minulém týdnu zahájily výrazný růst, který se týkal akciových indexů napříč celým světem. Výnosy dluhopisů v USA začaly výrazně stoupat, což by do budoucna mohlo pomáhat hlavně americkému dolaru. Ten za sebou má spíše slabší týden, ale už nadcházející dny pro něj mohou být podstatně zajímavější, jelikož nás například ve středu čeká důležité zasedání americké centrální banky. Podle nedělních zpráv, kartel OPEC a Rusko odmítají Trumpovu výzvu k okamžitému zvýšení produkce ropy. Ropa Brent na nic nečeká a začíná nový týden atakem hranice 80 USD za barel. K tomu čerpá síly především z víkendového jednání společné monitorovací komise zemí OPEC v Alžírsku, kde byl zamítnut návrh na zvýšení produkce (500 tis. barelů denně) v reakci na propad íránských exportů. Tím dal kartel jasně najevo svou spokojenost s aktuálním tržním vývojem, který nezavdává důvod odchylovat se od červnové dohody (návrat k 100% plnění těžebních limitů v rozsahu 1,8 mil. barelů denně).

Za ECB promluví v Evropském parlamentu Mario Draghi a dočkáme se dat německého indexu IFO podnikatelské nálady a amerických výrobních indexů.