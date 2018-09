Minulý pátek hnal trhy do závratných objemů

Indexy S&P500 Dow Jones Industrial Average v pátek pokořily svoje historická maxima. Pátek byl totiž dnem, kdy exspirují futures a opce na indexy i individuální akciové tituly. Tento pátek byl ale ještě o něco výjimečnější, proběhla totiž největší revize indexů od roku 1999. Konkrétní hodnoty, na kterých americké indexy uzavíraly obchodní seanci, vypadaly následovně: S&P500 -0,1 %. Dow Jones +0,3 % a Nasdaq -0,5 %.Oděvnický Under Armour oznámil další vlnu propouštění, od které si slibuje významnější úspory nákladů. Podařilo se tím vytvořit pozitivní náladu na akcii, která na to konto posílila o téměř 3 %. V pátek ztratil Micron Technology 2,9 %. Naproti tomu Walmart oznámil, že bude muset zvýšit ceny. Na cenu jeho akcií to má ale pouze minimální vliv.