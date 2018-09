Víkendář: Jsme nejzelenější ze všech, ale na auta nám nesahejte

Další a další skandály německých automobilek s sebou podle stránek Politico nesou jeden významný rys: Veřejnost se o ně v podstatě vůbec nestará. Ačkoliv se objevují neustále nové informace o tom, jak firmy jako VW, BMW, Mercedes či Porsche porušují zákony, jejich zisky dosahují rekordních výší.



Evropská komise před několika dny začala s dalším vyšetřováním německých automobilek, tentokrát kvůli podezření, že tyto firmy „podkopávají rozvoj čistých emisních technologií“. Podle Politica je přitom většina Němců hrdá na svůj vztah k ochraně životního prostředí: Důsledně třídí odpad a celá země utrácí miliardy eur za přechod od jaderných a uhelných elektráren k obnovitelným zdrojům. Jenže zároveň jsou Němci posedlí svými auty a u nich jejich jinak pevné přesvědčení chránit životní prostředí neplatí.





„Když před třemi lety propukl skandál Dieselgate kolem automobilky VW, němečtí majitelé naftových vozů se zajímali o dvě věci: Zda s nimi budou moci i nadále jezdit a pokud ne, kdo zaplatí úpravu aut. Němečtí politici jim doposud nedali odpověď ani na jednu z těchto otázek. Miliony Němců dojíždějících do práce mezitím žijí v nejistotě vyvolané tím, jak jedno město za druhým zavádí zákazy vjezdu vozů s cílem zlepšit kvalitu vzduchu,“ píše Politico. A dodává:„Někteří němečtí politici jsou z takového vývoje bezradní, jiní utíkají, a to doslova. Poté, co Evropská komise začala s novým vyšetřováním, německý ministr vnitra Andreas Scheuer odešel z konference v Berlíně zadními dveřmi, aby nemusel čelit otázkám novinářů.“ Scheuerovu frustraci je přitom podle Politica lehké pochopit. Jeho strana je totiž závislá na voličích v Bavorsku, jehož ekonomice značně pomáhá BMW a síť menších firem, které jsou s touto automobilkou provázány.Problém s německými automobilkami rozděluje německou vládní koalici. Scheuer je například proti tomu, aby tyto společnosti musely platit za úpravu starších dieselových motorů, protože by to stálo miliardy eur a navíc by vznikla velká byrokratická zátěž. Jenže jiní členové vlády se domnívají, že by takový krok utišil obavy řidičů. Minulý týden tak Angela Merkelová ministrovi nařídila, aby našel řešení této krize, a to v nejkratším možném čase. Celkově je i na této debatě jasný obecnější rozkol: Jedni poukazují na ekonomické přínosy, které automobilky pro celou zemi mají. Druzí zase tvrdí, že dosavadní velmi měkký přístup k tomuto odvětví je přesně tím, co vede k aktuálním problémům.„Otázkou je, zda současné vyšetřování Evropské komise týkající se korupce přesvědčí německou politickou třídu, aby přestala jen ukazovat prstem a začala jednat. Ferdinand Dudenhöffer z University of Duisburg-Essen tvrdí, že nařčení jsou velmi vážná a celé věci dávají úplně jiný rozměr,“ píše Politico. Dodává však, že přechod ke konfrontaci s automobilkami stále není pravděpodobný a to těmto společnostem samozřejmě vyhovuje.Zdroj: Politico