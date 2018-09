Víkendář: Život bez „Made in China“ možná není zase tak špatný nápad

Nové kolo amerických cel uvalených na čínské zboží je podle komentátora Bloombergu Leonida Bershidskyho v podstatě zdaněním amerického spotřebitele, který bude nyní za některé zboží platit více. Nejde o žádný velký náklad a Bershidsky patří k těm, kteří se domnívají, že v konečném důsledku mohou podobné kroky nakonec „vrátit do USA některá pracovní místa zničená čínskými dovozy“.



„V roce 2005 byly americké dovozy z Číny ve srovnání s dneškem zhruba poloviční a tehdy se novinářka Sara Bongiorni se svou rodinou pokusila žít rok bez nákupu čehokoliv, co bylo vyrobeno v Číně. Jenže její rodina si nakonec nebyla schopná koupit takové věci jako svíčky či spacáky. A někdy měli podezření, že čínské zboží kupují stejně, i když oficiálně jím nebylo,“ píše komentátor.





Taková závislost by znamenala, že současné uvalování cel je pro amerického spotřebitele velmi špatnou zprávou. Ekonom John Ross dokonce na základě studie z Oxford Economics z roku 2017 odhaduje, že průměrnou americkou domácnost budou Trumpovy tarify stát 850 dolarů ročně. Tato studie se ale opírá o předpoklad, že americká inflace byla díky dovozům z Číny snížena o 1 – 1,5 procentního bodu.Liang Bai z University of Edinburgh ale tvrdí, že tento efekt je mnohem slabší a dosahuje asi 0,29 procentního bodu. A podle takového odhadu by pak byla mnohem níž i cla vyvolaná náklady amerických domácností. Sarah House a Ariana Vaisey z Wells Fargo Securities zase odhadují, že čínské dovozy, které nyní podléhají Trumpovým clům, představují jen asi 1,68 % celkových spotřebitelských výdajů amerických domácností.U některých produktů budou cla cítit značně, příkladem mohou být pračky. Podle Bershidskyho ale výrazně konkurenční americký trh nedovolí dlouhodobý vysoký růst cen ani u podobných položek a „Trumpova obchodní válka nevytvoří pro amerického spotřebitele žádné peklo“. A na rozdíl od cel uvalených třeba na evropské automobily by cla na čínskou produkci nakonec mohla vést k návratu pracovních míst do výrobního sektoru. Akademické studie totiž ukazují, že právě čínské dovozy měly na americký výrobní sektor negativní dopad a tudíž by nyní mohl fungovat opačný efekt.„Trump dal jasně najevo, že mu na mírné inflaci nezáleží tolik jako na vyšší tvorbě pracovních míst . Tento postoj jde proti ortodoxnímu přístupu, ale pro spotřebitele neznamená žádnou katastrofu. Výsledky experimentu, který v roce 2005 provedla Bongiorni, by dnes nemusely být tak extrémní v případě, že by cla zůstala dál v platnosti. Možná, že snahy o život bez Made in China nejsou zase tak špatný nápad,“ míní Bershidsky.Zdroj: Bloomberg