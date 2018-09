Unikátní quadruple witching day žene trhy do závratných objemů

Indexy S&P500 Dow Jones Industrial Average dnes pokořily svoje historická maxima. A to i přes veškeré hrozby obchodního konfliktu mezi USA a Čínou jsou investoři pozitivní a zámořské akcie posílají před víkendem vzhůru. Dnešek totiž není obyčejným obchodním dnem. Dnešek je totiž dnem v burzovním žargonu označovaný jako „quadruple witching“ – to je den, kdy exspirují futures a opce na indexy i individuální akciové tituly. Tento den je tady znám pro vysoké zobchodované objemy na trzích. Dnešek je ale ještě o něco výjimečnější než obvyklý kvartální „quadruple witching“. Dnes totiž probíhá největší revize indexů od roku 1999. Viděli jsme to již v Praze, kde v aukci opravdu proběhly nevídané objemy obchodů. Pokračoval i zbytek Evropy a USA nebyla výjimkou.

Konkrétní hodnoty na kterých americké indexy uzavíraly obchodní seanci následovně. S&P500 -0,1 %. Dow Jones +0,3 %a Nasdaq -0,5 %.

Hlavní pohyby se tedy dnes příliš neřídily kurzotvornými zprávami, přesto se ale několik zajímavostí najde. Například oděvnický Under Armour oznámil další vlnu propouštění, od které si slibuje významnější úspory nákladů. Podařilo se tím vytvořit pozitivní náladu na akcii, která na to konto posílila o téměř 3 %. Po včerejších výsledcích, ve kterých varoval před klesajícími hrubými maržemi kvůli clům mezi USA a Čínou, ztratil dnes Micron Technology 2,9 %. Naproti tomu Walmart ze stejného důvodu oznámil, že bude muset zvýšit ceny. Na cenu jeho akcií to má ale pouze minimální vliv.

Zlato se dnes po poledni našeho času propadlo do ztráty a po 14 hodině dokonce propadlo pod 1200 USD za trojskou unci. Nad tuto hranici se už do konce obchodního dne nedostalo a uzavřelo tak se ztrátou 0,7 %. Rozporuplná situace byla dnes na ropě, kde se lehká americká ropa zhodnotila 0,6 %. Brent potom posílil o 0,1 %.