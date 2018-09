Turisté zaplavují chorvatská města. Dubrovník se mění v zábavní park

Slavné chorvatské město Dubrovník nezvládá nápory turistů. Místní si stěžují, že se starobylé město s památkami, které jsou na seznamu UNESCO, mění v zábavní park. Kvůli přelidnění dokonce hrozí, že bude ze seznamu světového kulturního dědictví vyloučeno.

Turisté, turisté a zase turisté - ať už na pláži nebo v historickém centru. Pro Dubrovník znamenají sice přísun peněz, ale zároveň pohromu. UNESCO hrozí, že město kvůli masám návštěvníků odstraní ze seznamu světového dědictví.

"Masová turistika a vysoká návštěvnost není to, co bychom tu potřebovali. A to i přes fakt, že si díky tomu Chorvatsko vydělává spousty peněz. Nemyslím si, že by šlo o něco skvělého," prohlásil pouliční umělec Krunoslav Djuričič.

Město už spustilo záchranný projekt: "Budeme organizovat příjezdy turistů. Chceme se zaměřit hlavně na ty, kteří sem připlují na výletních lodích. V blízké budoucnosti zavedeme čtyřtisícový limit. V jeden den tak nebude moci ke břehům Dubrovníku připlout více turistů," osvětlila šéfka turistické komise Romana Vlašičová.

Díky tomu se tak budou moci jak místní, tak turisté po městě pohybovat jednodušeji. "Stávalo se, že v jeden den připlulo i třináct lodí. Teď je to mnohem lepší, zpravidla jich připluje osm. Počet lidí se snížil," pochvaluje si obyvatel historické části Marc Van Bloemen.

Od začátku roku navštívilo Dubrovník 800 tisíc lidí. To je o šest procent více než loni. Úřady nárůst přikládají především stříbrnému úspěchu chorvatského fotbalového týmu na letošním mistrovství světa.

Město ale proslavilo hlavně historické centrum, které je i oblíbenou destinací filmařů. Turisté sem teď jezdí hlavně proto, aby si prohlédli místa, kde se točil výpravný a celosvětově populární americký fantasy seriál.

Podívejte se na krátkou procházku Dubrovníkem

Reportáž o vysokém počtu turistů