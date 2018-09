Zajímá vás herní průmysl? Nakoukněte pod pokličku Electronic Arts

Firma Electronic Arts Inc., známá pod zkratkou EA, je přední firmou v oblasti herního průmyslu. Její hry naleznete nejen na počítačích, ale i na konzolích a sociálních sítích. Jedničce Activision Blizzard šlape na paty z pohledu tržeb a ziskovosti, avšak tržní kapitalizací zaostává.

Na společnost EA si mohou vzpomenout hráči her jako FIFA, NHL, Battlefield či The Sims. První tři zmíněné hry aktuálně vycházejí v novém kabátě a patří mezi tahouny společnosti nejen z pohledu tržeb.

Z fundamentální stránky pozitivně vyznívá forward P/E (ukazatel dávající do poměru cenu akcie s očekávanými zisky), který je na hodnotě 24,36. U konkurenta Activision Blizzard se tato hodnota aktuálně nachází na čísle 30,42. Pozitivněji vyznívá pro EA také hodnocení analytiků. Průměrná cílová cena u akcií EA se nachází na hodnotě 140,46 USD a dává akciím přibližně 24% potenciál růstu. Naopak akcie Activision Blizzard mají tento cíl na hodnotě 81,07 USD a potenciál růstu představuje necelá 2 %.

V současné době jsou však v kurzu především mobilní hry, které generují pravidelné měsíční nebo občasné poplatky za různá rozšíření a doplňky. Z tohoto pohledu EA může těžit, a to i na základě uzavřeného partnerství s čínskou společností Tencent. Herní průmysl včetně EA do budoucna může těžit z obměny hraní her, kdy by herní konzoli v dohledné době mohl nahradit streaming, podobně jako tomu je u televize či hudby.

Z technického pohledu se akcie nachází u horní hranice širokého supportního pásma mezi 104,3 – 115,0 USD. V případě odrazu od horní hranice tohoto pásma může akcie zamířit směrem ke 105 USD, respektive následně k významnému celému číslu 100 USD. Na těchto úrovních mohou ležet tedy případně další nákupní úrovně. Aktuálně však cenu akcií podporuje ukazatel RSI, který by mohl akciím pomoci posunout se zpět směrem nad 120 USD do rezistentní oblasti mezi 121 – 122 USD. Případné následné prorazení této úrovně může akcie posunout směrem nad 130 USD.