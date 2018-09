Fed bude zvyšovat sazby. Nastal čas shortovat dolar?

Americká centrální banka bude tento měsíc zvyšovat sazby. Jde o krok, který obecně bývá impulsem pro nákup „zasažené“ měny, zde tedy dolaru. V případě Fedu by tomu však mohlo být naopak. Množí se názory, že zářijový hike bude tentokrát prodejním signálem. Nastal čas shortovat dolar?

Nastal, alespoň tak to vidí analytický tým BNB Paribas Asset Management a Invesco. První zmiňovaný předpovídá během příštích šesti až devíti měsíců oslabení dolaru o 10 %, druhý je o něco střídmější. Dle analytiků Invesco by zelené bankovky měly vůči euru do konce roku odepsat 2 %. Oba subjekty se shodují, že klíčovým faktorem posunu bude nejen eskalace obchodních sporů, stejně tak i nástup utahování měnové politiky světových centrálních bank.

„Nacházíme se na bodu zvratu, od kterého dolar oslabí,“ řekl pro agenturu Bloomberg Momtchil Pojarliev, zástupce šéfa měnového oddělení v BNB Paribas Asset Management. Americká měna se podle něj nachází na „maximálním pozitivním bodě“, od něhož by během šesti až devíti měsíců mohla oslabit k hranici 1,250 za euro. „Mimo to nastal ideální čas shortovat dolar i pro japonskému jenu,“ dodal Pojarliev.

Aktuální odhady trhu pracují pro září se zvýšením amerických úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Při pohledu na forward krátkodobé sazby OIS by sazby Fedu měly do konce letošního roku vzrůst o 45 bazických bodů, což naznačuje očekávání ještě jednoho hiku po září, a to pravděpodobně v prosinci. Pro rok 2019 pak trh odhaduje nárůst sazeb o 46 bodů, což by odpovídalo rovněž dvěma kolům navyšování. Pro srovnání, aktuální prognóza Fedu pracuje s celkem třemi koly během příštího roku.

„To však k podpoře dolaru nebude stačit,“ je přesvědčena Noelle Corum, která ve společnosti Invesco působí jako portfolio manažer. Podle ní sehraje roli obnova globálního růstu a spekulace tržních účastníků na utahování měnové politiky Evropské centrální banky a Bank of Japan. Tyto faktory ve výsledku převáží podporu dolaru ze strany zvyšování sazeb Fedu a sporů na poli mezinárodního obchodu, míní Corum.

„S tím, jak se budeme blížit ke konci roku, očekáváme, že trhy nastartují fundamenty nahrávající slabšímu dolaru,“ uvedla Corum pro agenturu Bloomberg. Dle jejího odhadu by americká měna měla ke konci roku 2018 oslabit k hranici 1,20 za euro a na 104,0 jenu za dolar.

Pravdou je, že pokud by se našel dostatečně silný fundament, který by spustil výprodej dolaru, reakce kurzu by mohla být poměrně intenzivní. Nahrává tomu nejen počet sázek hedgeových fondů na long USA, který se nachází na více než ročním maximu, ale i fakt, že, jak uvedla banka Bank of America Merrill Lynch, long USD je třetí nejvíce „přeplněnou“ sázkou na současných trzích.

„Politiku Fedu je potřeba vnímat v kontextu ostatních událostí, jako je dění v oblasti mezinárodního obchodu,“ uvedl pro Bloomberg Mark McCormick, šéf FX strategie společnosti Toronto–Dominion Bank. „Trh sice očekává, že Fed zvýší sazby, vzhledem k přeplněnosti pozic long USD však existuje mnohem více prostoru pro oslabení dolaru,“ uzavřel.

Zaměříme-li se na odhad agentury Bloomberg, medián predikce EURUSD dosahuje ke konci letošního roku úrovně 1,160 EURUSD – nadále tedy pracuje s relativně silnější americkou měnou. Během roku 2019 by již měla začít převažovat síla eura (ke konci 2Q 2019 dosahuje odhad 1,200 EURUSD) a následně za 3Q 2019 1,230 EURUSD. To by mělo být dáno především tím, že zatímco Fed by dle odhadů měl postupně zpomalovat tempo utahování měnové politiky, Evropská centrální banka by se zvyšováním sazeb měla teprve začít (dle našeho odhadu by první hike měl přijít nejdříve v září 2019).

Samozřejmě do hry vstupují otazníky, jako je průběh cyklu amerického ekonomiky, v jehož případě budou nedílnou součástí dopady eskalující obchodní roztržky Spojených států se zbytkem světa, stejně tak i politické dění po listopadových volbách do Kongresu. Byť nepředpokládáme, že by byl Fed donucen utahovat měnovou politiku jakkoli výrazně agresivněji, než jak stojí v prognóze, existují možné scénáře, kdy by nárůst inflace donutil Powella a spol. k razantnějšímu jednání. Proto některé odhady světových bank, například Goldman Sachs, pracují s celkem čtyřmi koly úrokových hiků během 2019.

V takovém případě by síla eura mohla být částečně omezena. I tak se ale přikláníme k tomu, že investoři ve výsledku upřednostní společnou evropskou měnu, a to především vzhledem k ekonomickému a úrokovému cyklu starého kontinentu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.