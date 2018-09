Nemocnice zavřela oddělení. Nejsou lékaři, pacienty převezou

Nedostatek zdravotnického personálu, hlavně lékařů. To je důvod, proč vsetínská nemocnice musí dočasně uzavřít lůžkovou část interního oddělení a omezit provoz příjmové ambulance. Akutní případy budou muset rozvážet sanitky do nemocnic ve Valašském Meziříčí nebo až do Zlína.

Nedostatek lékařů a sester, se kterým se potýká většina zdravotnických zařízení v Česku, se nevyhýbá ani okresní nemocnici ve Vsetíně. Její vedení teď muselo omezit provoz příjmové ambulance interny. Ta nebude minimálně do osmého října fungovat přes noc, ale jen do 15 hodin.

Všechny ostatní ambulance pro jiná oddělení pojedou v běžném provozu. Od středy příštího týdne Vsetínská nemocnice také uzavře lůžkovou část interny. Stávající pacienty přesune na jiná oddělení a nové bude přijímat až po osmém říjnu. Akutní případy bude záchranná služba vozit nemocnice ve Valašském Meziříčí nebo do 30 kilometrů vzdálené krajské nemocnice ve Zlíně.

Po nečekané výpovědi dosavadního primáře interny slouží ve vsetínské nemocnici devět lékařů na plný úvazek, přičemž zapotřebí jsou ještě asi další čtyři. Nemocnici trápí také akutní nedostatek sanitářů, proto nabízí bezplatný rekvalifikační kurz. Lidé, kteří se do něj přihlásí a v nemocnici odpracují nejméně rok, ušetří tisíce korun. Kurz pro nové zaměstnance by měl začít v pondělí 1. října.