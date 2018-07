Škaredá středa pro FCA (-8,5 %). Nejdříve smrt Marchionneho, potom zklamání z výsledků

Zisk automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve druhém čtvrtletí klesl o 34,4 procenta na 754 milionů eur. Firma v reakci na tento slabý výkon zároveň zhoršila výhled na celý rok. Výsledky hospodaření přišly krátce poté, co firma oznámila, že její bývalý ředitel Sergio Marchionne zemřel. Akcie společnosti v Miláně kolem 14:40 klesají o zhruba 8,5 %. Propad v jednu chvíli dosahoval i 11 %, nejvíce od loňského ledna.



Očištěný provozní zisk za duben až červen klesl o 11 procent na 1,7 miliardy eur. Analytici v anketě agentury Reuters čekali zisk dvě miliardy eur.



Čisté příjmy se zvýšily o čtyři procenta na 28,99 miliardy eur, což je nepatrně nad odhadem 28,76 mld. USD. Celosvětový odbyt aut pak vzrostl o šest procent na 1,3 milionu vozů, hlavně díky růstu prodeje v Severní a Latinské Americe. Zklamal odbyt v Číně, což se otisklo i do celkových čísel za druhý kvartál.



V reakci na slabé výsledky firma snížila celoroční výhled provozního zisku na 7,5 miliardy až 8 miliard eur z původních 8,7 miliardy eur. Tržby se mají pohybovat v rozmezí 115 až 118 miliard eur místo původně očekávaných 125 miliard eur.



Hospodářské výsledky firmy zastínila zpráva o smrti Sergia Marchionneho.

Firma již o víkendu kvůli zhoršení zdravotního stavu Marchionneho po operaci ramene jmenovala na jeho místo Mika Manleye, který předtím šéfoval divizi Jeep. Problémy v Číně tudíž padají na jeho hlavu. Je to o to vážnější, že na rychlé expanzi značky na největších automobilových trzích světa stojí i 5letý plán FCA s cílem zdvojnásobit svoje zisky. Jenomže expanze značky Jeep v Číně na rychlost zatím nenabrala a asijské operace koncernu se celkově propadly do ztráty 98 milionů EUR

Dnešní průběžnou výkonnost akcií Fiat Chrysler Automobiles na milánské burze ukazuje následující graf. Od začátku roku je titul zatím silnější o 1,8 %.

Zdroje: ČTK, BBG, Borsa Italiana