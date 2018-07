Premiér se setkal s bývalými klienty H-Systemu a konkurzním správcem Monsportem

Předseda vlády Andrej Babiš se dnes, 25. července 2018, společně s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem setkal s konkurzním správcem Monsportem a s bývalými klienty zkrachovalé společnosti H-System. Premiér se zajímal o situaci, která je postihla.

Premiér se v Hrzánském paláci setkal s aktéry kauzy klientů zkrachovalého H-Systemu, a to jednak se správcem konkurzní podstaty a pak se zástupcem stavebního bytového družstva Svatopluk. Po vyslechnutí stanovisek jim bylo přislíbeno, že se ujme role mediátora tak, aby napomohl smírnému řešení.

Jelikož zástupci SBD Svatopluk současně avizovali, že v řádu dnů podají ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu s návrhem na odložení jeho vykonavatelnosti. Předseda vlády zároveň věří, že Ústavní soud o případném odložení vykonavatelnosti rozhodne co nejrychleji.

„S panem Monsportem jsme se setkali dnes ráno, vysvětlil nám, jak funguje věřitelský výbor a historii. Pak jsme se setkali se zástupci dotčených obyvatel, kteří do toho dali svoje poslední úspory a teď, na základě překvapivého rozhodnutí soudu, mají opustit svoje domovy. Je absurdní, že tato kauza trvá už skoro 20 let.

Požádali nás, abychom se stali mediátorem a zprostředkovali vzájemné setkání. Je evidentní, že tyto dvě strany jsou v nepřátelském vztahu. Obě strany mají finanční představy, které jsou dost vzdálené. Ptali jsme se, co pro ně můžeme udělat, v tuto chvíli nás požádali o mediaci. Pan Monsport souhlasil a měli bychom se všichni sejít asi v pondělí,“ řekl ke schůzkám premiér Babiš.

Vzhledem k tomu, že vláda nemůže nijak zasahovat do rozhodování nezávislých soudů, Ministerstvo spravedlnosti doporučuje bývalým klientům H-Systemu, kteří byli vedlejšími účastníky řízení vedeného před Nejvyšším soudem pod spisovou značkou 29 Cdo 4470/2015-682, aby začali přímo jednat se správcem konkurzní podstaty a věřitelským výborem. To nebrání, aby paralelně činili další právní kroky směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu.