MMF: Inflace ve Venezuele letos dosáhne jednoho milionu procent

Míra inflace ve Venezuele vylétne do konce letošního roku až na jeden milion procent. Ekonomika klesne o 18 procent. Uvedl to ředitel oddělení Mezinárodního měnového fondu pro západní polokouli Alejandro Werner. Země se tak dostane do jedné z nejhorších hyperinflačních krizí v moderní historii. Werner přirovnal současný stav ve Venezuele ke krizi v Německu v roce 1923 či v Zimbabwe před deseti lety.



Země Latinské Ameriky kolabuje od propadu cen ropy v roce 2014, protože úřady odmítly přistoupit k ekonomickým změnám. Země je prakticky závislá na příjmech z vývozu ropy. Těžba ropy je však nyní nejnižší za několik desetiletí. Problémy zhoršuje i vládní kontrola cen a vývoje devizového kurzu.





Prezident Nicolás Maduro tvrdí, že země je obětí ekonomické války vedené opozicí za pomoci Washingtonu. Opoziční kritici uvádějí, že problémy v zemi jsou výsledkem špatných politických rozhodnutí, včetně nekontrolovaného tisku nových peněz a kontroly nad devizami a cenami, které způsobily, že podniky nejsou schopny dovážet suroviny a stroje. V zemi je nedostatek prakticky veškerého základního zboží, včetně potravin a léků.Venezuela kvůli stále se zhoršujícímu stavu ekonomiky přestala pravidelně zveřejňovat ekonomické indikátory. Ekonomové tak nyní závisejí na nezávislých předpovědích mezinárodních organizací, bank a venezuelského kongresu. Podle zákonodárného sboru vedeného opozicí spotřebitelské ceny letos stouply o 46.305 procent, uvedla agentura Reuters.Index kávy s mlékem agentury Bloomberg, který sleduje vývoj ceny šálku kávy v pekárně na východě Caracasu, odhaduje, že inflace v minulém roce dosáhla 60.000 procent. Nyní nabírá na rychlosti a za poslední tři měsíce dosáhla 300.000 procent.