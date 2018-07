Tržby společnosti Adastra Group v ČR v roce 2017 překonaly poprvé v historii miliardu korun

Obrat společnosti Adastra Group v ČR se v loňském roce vyšplhal na 1,055 miliardy korun. V porovnání s rokem 2016 tak vzrostl o 32 procent. Na úspěchu společnosti se podílela zvýšená poptávka v České republice, rostoucí objem zahraničních projektů realizovaných z ČR i rozvoj nových oblastí jako je umělá inteligence a vývoj mobilních aplikací. V rámci celé Adastra Group, která je dnes úspěšnou mezinárodní konzultační a softwarovou společností, se loni tržby vyhouply na 3,018 miliardy korun.



Praha, 25. července 2018 – Vůbec poprvé ve firemní historii překonaly tržby společnosti Adastra Group v ČR hranici jedné miliardy korun. Její obrat vzrostl z 800,3 milionu Kč v roce 2016 o 32 % na 1,055 miliardy korun v roce 2017. Příjmy loni zvýšila i celá mezinárodní skupina Adastra Group, a to meziročně o 17 % z 2,586 miliardy Kč na 3,018 miliardy korun, a poprvé tak překonala třímiliardovou hranici.



V loňském roce se Adastra zaměřila kromě tradičních oblastí i na internet věcí, umělou inteligenci a vývoj mobilních aplikací. Během roku 2017 Adastra ČR úspěšně dokončila akvizici společnosti Anywhere Mobile Apps., která vyvíjí mobilní aplikace a nyní působí pod obchodní značkou adastra.one. Dále Adastra koupila podíl ve společnosti Blindspot Solutions, která se specializuje na oblast umělé inteligence a strojového učení. Adastra těmito akvizicemi posílila svou pozici lídra v oblasti informačního managementu a digitalizace a rozšířila tím své tradiční portfolio zahrnující datové sklady, business intelligence, big data a aplikační vývoj.



„Hlad po inovacích je jedno z hlavních témat současnosti. Díky rozšiřování našich kompetencí jsme schopni na tuto poptávku reagovat. Ať už šlo o zpracování big dat, digitalizaci v oblasti automobilového průmyslu, využití umělé inteligence pro optimalizaci a plánování či řízení vnitřních procesů obchodního řetězce pomocí mobilních aplikací. Naše řešení zákazníkům umožňují zrychlovat procesy, snižovat náklady a zvyšovat efektivitu jejich podnikání,” říká Pavel Kysela, generální ředitel Adastra ČR.



Do svého týmu přijala Adastra Group v ČR přes 150 nových spolupracovníků a jejich počet překročil 550 konzultantů. V rámci celé skupiny Adastra Group se loni počet zaměstnanců zvýšil na 1500. Očekáváme zachování dynamického růstu v dalším období.



„Digitální transformace je pro všechny sféry obchodu a průmyslu nevyhnutelná. Je potřeba stále rychleji reagovat, protože to, co se před dvěma roky na českém trhu týkalo několika pionýrů, se dnes dotýká stále významnějšího počtu společností různých oborů a velikostí. Většina technologií potřebných pro digitální budoucnost už na trhu nějakou dobu existuje. Výzvou je jejich vhodné propojení do funkčního celku, aby přinášely hodnotu. V tom má Adastra výjimečné postavení i v rámci regionu,“ dodává Kysela.





O společnosti Adastra

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která dodává funkční odvětvová řešení usnadňující přechod do digitální éry. Od svého vzniku v roce 2000 se zaměřuje na zpracování dat, jejich analýzu a budování datových skladů. Data i nadále stojí v centru všech aktivit firmy. Hlavní kompetence se postupně rozšířily o oblasti internetu věcí (IoT), big dat, umělou inteligenci nebo vývoj mobilních aplikací. Cílem společnosti je prostřednictvím chytrých datových řešení přispívat k rozvoji byznysu zákazníků. Patří mezi ně přední globální i lokální společnosti z oblasti financí a bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, obchodu, automobilového průmyslu a řady dalších odvětví včetně státní správy. Zhruba 1500 konzultantů Adastry realizuje projekty po celém světě z 12 kanceláří. Obrat společnosti v roce 2017 překonal 3 miliardy korun.