AT&T: Výsledky za 2Q18 do provozní úrovně mírně pod odhady, výhled zpřesněn

AT&T včera zveřejnilo výsledky za 2Q18, které již obsahovaly i několik dní (16) konsolidaci Time Warneru. Společnost za 2Q18 dosáhla na tržby ve výši 39 vs. oček. 39,6 mld. USD, na EBITDA 13,3 vs. oček. 13,5 mld. USD a na čistý zisk na akcii (EPS) ve výši 0,91 vs. oček. 0,84 USD. Lze tedy konstatovat, že do provozu výsledky lehce zaostaly za očekáváním.

AT&T současně lehce zvýšilo svůj výhled na celý rok, kdy by EPS mělo dosáhnout na 3,5 USD, když dřívější výhled hovořil o dosažení téměř 3,5 USD. Odhad trhu byl 3,44 USD. Podobně to bylo u volných peněžních prostředků, kde firma očekává 21 mld. USD a dříve to bylo do 21 mld. USD.

Celkově vnímáme zveřejněné informace neutrálně s tím, že trh převážil informaci o slabších provozních číslech za 2Q18. Včerejší poobchodní fáze znamenala 1,2% pokles pro cenu akcie.