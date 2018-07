V prvním pololetí vzniklo 16 154 nových společností, mnoho jich také zaniká

V roce 2017 vzniklo nejvíc firem od předkrizového roku 2007. Loňský rekord v počtu nově registrovaných firem se zřejmě letos překonat nepodaří, přesto podnikatelé zakládají nové firmy stále rychlým tempem. V prvním pololetí jich vzniklo 16 154, což je o 7 procent méně než ve srovnatelném období loňského roku, ale o 18 procent více než v roce 2016. Nejvíc nových firem podniká v oblasti služeb, obchodu a nemovitostí. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici informace o všech podnikatelských subjektech v ČR.

„Mírně ochlazení zájmu podnikatelů o zakládání nových firem kopíruje ekonomický cyklus. Tuzemská ekonomika je za vrcholem, její výhled pro nejbližší období je však stále příznivý,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Počty nově založených firem v jednotlivých měsících 2007 – 1H 2018

1H 2018 2 017 1H 2017 2016 1H 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 s.r.o. 15 724 31 204 16 900 27 946 13 278 26 104 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756 22 638 21 063 a.s. 430 983 504 891 453 849 604 618 862 1 159 1 174 1 095 1 336 3 967 celkem 16 154 32 187 17 404 28 837 13 731 26 953 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851 23 974 25 030

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

V České republice je aktuálně registrováno 485 865 firem, z toho 459 427 společností s ručením omezeným a 26 438 akciových společností. „Přesto, že v prvním pololetí letošního roku vzniklo 16 154 nových firem, celkový počet registrovaných společností se zvýšil 10 247 subjektů. To znamená, že ve sledovaném období 5 907 společností bylo vymazáno z obchodního rejstříku. Poměr zaniklých firem k nově založeným se blíží 37 procentům. Neaktivní nebo nekonkurenceschopné společnosti opouští trh a tím dochází k pročišťování podnikatelské základny. Pročišťování podnikatelské základny by ještě mohlo nabýt na intenzitě, pokud bude schválena novela zákona o obchodních korporacích, která počítá s tím, že firmy, které neplní informační povinnost dva roky v řadě za sebou a současně jsou nekontaktovatelné, by mohly být vymazány z obchodního rejstříku," dodala analytička Bisnode.

Celkový počet firem* v ČR v období 2007 – 1H 2018

1H 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 s.r.o. 459 427 449 360 425 744 405 410 385 979 366 432 348 334 332 987 316 429 296 787 280 736 261 946 a.s. 26 438 26 258 25 817 25 582 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221 22 888 21 932 celkem 485 865 475 618 451 561 430 992 411 351 391 552 373 271 357 701 340 471 320 008 303 624 283 878

