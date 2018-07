Biogen: Výsledky překonaly očekávání

Biogen včera před zahájením amerického obchodování zveřejnil čísla za 2Q18, která překonala očekávání. Tržby dosáhly na 3,4 vs. oček. 3,3 mld. USD a očištěný čistý zisk na akcii (EPS) dosáhl na 5,8 vs. oček. 5,2 USD. Za lepším výsledkem stály především prodeje léku Spinraza na svalovou atrofii (423 vs. oček. 388 mil. USD).

Kromě čísel za 2Q společnost zvýšila výhled na celý rok. Tržby nově Biogen očekává v rozmezí 13-13,2 vs. dříve oznámených 12,7 – 13,0 mld. USD a očištěný čistý zisk na akcii se nově očekává v rozmezí 24,9-25,5 z původního očekávání 24,2-25,2 USD. Z dalších informací společnost oznámila, že koupila dva další projekty na nové léky v různé fázi schvalovacího procesu.

Celkově hodnotíme zveřejněné informace pozitivně.