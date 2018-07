Holub jestřábem. Sázky na srpnové zvýšení sazeb rostou

S tím, jak se blíží srpnové zasedání bankovní rady České národní banky, přibývá komentářů ze strany centrálních bankéřů. Po Hamplovi a Bendovi se vyjádřil i ředitel sekce měnové ČNB Tomáš Holub. A na jeho slova kurz reagoval posílením na více než měsíční maximum.

Úkolem sekce měnové ČNB je práce na pravidelně aktualizované prognóze. Té příští se dočkáme hned na začátku srpna, konkrétně ve čtvrtek 2. srpna, na kdy je naplánované měnověpolitické zasedání bankovní rady. Podle Holuba by aktualizovaný výhled měl přinést posun v počtu zvýšení úrokových sazeb v horizontu jednoho roku. Hlavním důvodem má být vývoj kurzu koruny a vyšší inflační tlaky v rámci ekonomiky.

„Ve chvíli, kdy se kurz vydal zcela opačným směrem (oproti prognóze, pozn. aut.), začal autonomně uvolňovat měnové podmínky,“ řekl Holub v rozhovoru pro agenturu Reuters. „To nám samozřejmě uvolnilo prostor pro další posun na cestě normalizace měnové politiky prostřednictvím úrokových sazeb,“ dodal ekonom.

Implikovaná trajektorie sazeb ČNB by se měla ve srovnání s květnovou prognózou posunout na kratším horizontu, kdy měla být původně stabilní, uvedl Holub. V tom dlouhém by měl nadále platit cíl dosažení neutrální úrokové sazby kolem tří procent.

Co se týče koruny, dle Holuba by kurz slabší o zhruba tři procenta oproti prognóze měl znamenat posun sazeb o velikosti 25 bazických bodů – muselo by se však jednat o odchylku pouze v rámci jednoho čtvrtletí. V tuto chvíli je však kurz vychýlen již dlouhodobě, což navíc umocňuje fakt, že výhled neslibuje žádnou změnu.

„Intuitivně bych řekl, že pokud bychom se řídili pouze tím, co se děje v domácí ekonomice, jedno dodatečné zvýšení sazeb by se jevilo jako adekvátní. K tomu je však potřeba připojit i kurz. Přehodnocení je tak spíše založeno na kurzu než na dění v domácí ekonomice,“ upozornil Holub.

Holubova slova se projevila nejen na kurzu, ale i na sázkách derivátového trhu. Například kontakt FRA 2x5 se během jednoho dne posunul o více než šest bazických bodů. Spread ve srovnání s tříměsíční sazbou Pribor tak vzrostl na více než 18 bodů, což odpovídá víc jak 70% pravděpodobnosti zvýšení sazeb již na srpnovém jednání bankovní rady. Dle dosavadních komentářů by se k tomuto kroku měl uchýlit viceguvernér Mojmír Hampl a Vojtěch Benda. Vzhledem k tomu, že jde o centrální bankéře dlouhodobě se klonící k jestřábímu táboru v ČNB, bude záležet, zda se jim k tomuto křídlu podaří „přilákat“ další kolegy.

Původně jsme předpokládali, že v srpnu sazby neporostou. Postupem času ale začínáme „flirtovat“ s opakem. Komentáře Mojmíra Hampla a Vojtěcha Bendy považujeme za pro ně „běžné“, výroky Tomáše Holuba však naznačily, že by doporučení sekce měnové mohlo ve výsledku vyznít v souladu se srpnovou akcí. Samozřejmě bude záležet na tom, jak bude vypadat i očekávaná trajektorie kurzu. Pokud by se totiž ukázalo, že ČNB počítá s možností dlouhodobě slabší koruny, jak ostatně Holub naznačil, alternativou utahování měnových podmínek budou sazby, což by mohlo vyústit právě v srpnový hike. Vedle toho nezapomínejme ani na nastavenou metu neutrální sazby kolem tří procent v horizontu dvou let – aktuální situace se tak začíná jevit jako vhodná k dalšímu posunu směrem k oněm třem procentům.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Budeme však napjatě sledovat, zda ještě na poslední chvíli před začátkem mediální karantény nepřijde další vyjádření některého z představitelů ČNB, které by pomohlo lépe dokreslit náš odhad toho, jak centrální banka přistoupí k srpnovému zasedání. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,66 EURCZK a na 21,92 USDCZK.

Dolar se v první polovině týdne postupně sbíral z posledních Trumpových komentářů, ve kterých kritizoval Fed ve spojitosti s utahováním měnové politiky. Až včerejší den přinesl mírný zvrat a měnový pár EURUSD se podíval krátce zpět nad hranici 1,170 dolaru za euro.

Pro euro pozitivním překvapením bylo zlepšení výsledku indexu PMI eurozóny z oblasti průmyslu. Zatímco trh v červenci očekával pokles z 54,9 bodů na 54,7, výsledek ukázal 55,1 bodu. Zaměříme-li se na segment služeb a kompozitní vyjádření indikátoru, červencová čísla přinesla v obou případech oproti predikci horší výsledky. V oblasti služeb a průmyslu bylo navíc zklamáním dosažení vůbec nejnižšího přírůstku nových objednávek od října 2016.

Dnes bude klíčovým ukazatelem německý index IFO, u kterého se jak v případě aktuálních ekonomických podmínek, tak u budoucích očekávání předvídá pokles, a to v prvním případě z 101,8 bodů na 101,5, resp. z 98,6 b. na 98,3.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,169 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,56 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,165 do 1,177 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.