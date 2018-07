Energetičtí obři otáčejí kohouty s plynem

Největší světoví těžaři ropy těží … nejvíce zemního plynu než kdy dříve. Jednak jim to zvedá zisky, také tím ale živí rostoucí globální poptávku po zelenějších pohonných hmotách, díky kterým jsou emise skleníkových plynů řidší.

Dochází tak ke změně oproti předešlým deseti letům, kdy se ropný sektor z principu soustředil primárně na ropu. Jenomže s nástupem plynových elektráren, rostoucí produkcí z amerických břidličných polí a utěšeně bujícím průmyslem se zkapalněným zemním plynem (LNG) – díky kterému je možné toto palivo přepravovat – se věci změnily.

BP, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total, a Chevron společně zvýšily produkci zemního plynu během posledních deseti let o 15 %, ukazují data poradenské společnosti Wood Mackenzie. Nižší náklady a lepší technologie jim k tomu jenom pomohly.

Kromě produkce šly nahoru zásoby plynu. V případě velkých energetických koncernů to loni bylo o 16 % na 35,33 miliardy krychlových stop (1,116 metrů krychlových). „Dochází k investicím a kapitálovým výdajům, aby se zvýšila úroveň rezerv plynu, a mělo by to pokračovat,“ uvedl podle Reuters expert na energetiku v poradenské společnosti EY Herb Listen.

Na silný zájem některých ropných koncernů o plyn upozornil ve své analýze také analytik Patria Finance Braňo Soták, a to konkrétně v souvislosti se silně znečištěným ovzduším v řadě aglomerací v Číně. „Jedním z kroků, které by měly situaci zlepšit, je masivní transformace energetických, teplárenských a topných soustav od uhlí/topných olejů k plynu, což dle našeho názoru vytváří zárodek strukturálního býčího trhu pro LNG,“ podotkl také v textu z minulého týdne.

Plyn má ale i svoje omezení. Jeho přeprava je náročnější než přeprava ropy, kterou je možné v nádržích uchovávat prakticky napořád. Kromě toho je také třeba začít plyn okamžitě zpracovávat, což zvyšuje náklady. Jenomže emise skleníkových plynů z plynu jsou mnohem menší než při spalování ropy nebo uhlí. O ropných gigantech se často říká, že jsou hlavní příčinou změn klimatu způsobených člověkem, takže (pro někoho sporný) punc plynu coby ekologicky přívětivějšího paliva se jim může líbit. Třeba v Totalu představuje plyn nyní zhruba 61 % produkce. Deset let zpátky to bylo jenom 47 %, tvrdí společnost Wood Mackenzie. Následující graf ukazuje, jak pětice největších světových ropných koncernů s veřejně obchodovanými akciemi v posledních deseti letech zvyšovala podíl zemního plynu v celkové produkci.

Jak ve své analýze upozornil také Soták, výraznou expozici na LNG má kromě Totalu také Shell. Tento anglo-nizozemský gigant udělal ze zemního plynu klíčový bod své dlouhodobé strategie u příležitosti akvizice BG Group před dvěma lety. Firma, která je už teď největším světovým obchodníkem s LNG, by podle odhadů analytiků Reuters měla zvýšit zisk za druhé čtvrtletí o 68 %. A Chevron, který provozuje dva LNG terminály v Austrálii, by ho mohl více než zdvojnásobit. Pro tuto firmu, stejně jako pro jeho většího konkurenta, americký gigant Exxon Mobil mohlo být uplynulé čtvrtletí nejlepším od roku 2014. Čísla z obou firem se dozvíme v pátek.

To ale nemusí být nic v porovnání s BP. Její kvartální zisk by mohl být více než čtyřnásobný než ve stejném období před rokem. Firma prochází obdobím nejrychlejšího růstu ve své historii. Jenom loni rozběhla osm projektů a letos by chtěla stihnout dalších sedm. Většina z nich se týká plynu, podotýká Reuters.

Zdroje: Reuters, Patria.cz, BBG