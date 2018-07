Skvělá zpráva pro řidiče. Ceny benzinu a nafty začnou klesat

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v posledních měsících lidem úsměv na tváři zrovna nekouzlily. Růstu cen by měl být ale konec a lidé by se měli v následujícím měsíci dočkat snížení. Kdo se chystá na dovolenou, může v příštím měsíci značně ušetřit.

Nafta i benzín by měly do konce července a v průběhu srpna zlevnit. Může za to hlavně výrazný pokles ceny ropy na světových trzích, ale také posilování české koruny.

Zatímco ještě kolem 11. července se ceny ropy blížily 79 dolarům za barel, dnes se pohybují kolem 73 dolarů. "Těch čtrnáct dní je přibližné zpoždění, které mají čeští pumpaři na to, aby přenesli ceny ze světových trhů na čerpací stanice v České republice," vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Ceny v květnu a červnu byly nejvyšší za posledních několik let. "Natural stál v květnu 32 korun, nafta 31, 30 korun," informoval Jiří Trexler z ČSÚ. Ceny pohonných hmot rostly v červnu už třetí měsíc v řadě. "Motorová nafta zdražila na 32,40 korun a byla tak nejvyšší od července 2015. Benzin stál v červnu 33,10 korun, což je nejvíc od konce roku 2014," okomentovala ceny Pavla Šedivá z ČSÚ.

V uplynulých týdnech byl problém také s českou korunou, která stále oslabovala. Slabá koruna poté způsobuje, že se pohonné hmoty zdražují, protože se nakupuje v dolarech ze zahraničí. Koruna ale oslabovat přestala, což je dalším indikátorem ke snižování cen.

Pohled na ceny u čerpacích stanic by tak mohl být už v červenci přívětivější. Už teď je snižování cen patrné. "Ceny benzínu klesaly například 20. července v průměru o osm haléřů, následující den o další čtyři haléře," sdělil Křeček. Během dvou dnů se tak cena snížila o 1,20 korun.

Podle Křečka lze usuzovat, že je trend opravdu klesající. Kdo si proto počkal s dovolenou až na druhou polovinu letních prázdnin, mohlo by se mu to v případě delší cesty autem po finanční stránce znatelně vyplatit.