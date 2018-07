Firmy čekají další zpomalení růstu

Ještě než přijde zítra na řadu jeden z nejsledovanějších ukazatelů – německé Ifo – máme tu dnes nadílku v podobě českých indikátorů nálad v ekonomice . Jsou to sice stále jen tzv. měkké ukazatele, ale jsou jakýmsi lakmusovým papírkem v době, než se k nám se zpožděním dostanou tvrdá data.Podle aktuálně zveřejněných údajů statistického úřadu se nálada v české ekonomice v červenci mírně snížila, a to jak v podnikatelské sféře, tak i mezi spotřebiteli. O něco horší, ale přesto stále velmi dobrá, nálada panuje i v našem největším odvětví, a sice v průmyslu Firmy si sice nemohou stěžovat na nedostatek zakázek (mají je nasmlouvány na necelých devět měsíců dopředu), ale stále více je trápí nedostatek zaměstnanců. Je to pro ně stále největší překážka pro další růst a dotýká se přímo už 37 % firem.Ve stavebnictví se nálada díky boomu stavební výroby zlepšuje, nicméně i zde si stále větší část firem stěžuje na nedostatek zaměstnanců. Hlavním problémem nicméně nejsou chybějící zaměstnanci, ale stále zakázky. Zde jde nepochybně o problém inženýrských staveb, které dlouhodobě brzdí, či přesněji nedokáže nastartovat, veřejný sektor.Lehce se zvýšil i optimismus mezi obchodníky, i když jejich očekávání pro další měsíce jsou o něco horší. Je to trochu překvapivé, když vezmeme v úvahu, že poptávku v ekonomice táhne nahoru spotřeba, útraty v obchodech jsou nejvyšší v historii a vlastně každý další rok nová maxima vytvářejí. Jestli tak může dělat obchodníkům vrásky na čele, tak to není nechuť spotřebitelů utrácet, ale konkurence. Především ta internetová, která v ČR zažívá neuvěřitelný boom i ve srovnání s dalšími zeměmi EU.Pokud máme dnešní data shrnout, tak se snad dá jen říct, že firmy očekávají zpomalení dosavadního tempa jejich produkce, což vlastně docela dobře zapadá i do našeho scénáře o něco pomalejšího růstu českého hospodářství. Jde však zatím jen o cyklické zpomalení bez ohledu na možná rizika v podobě prohlubování obchodních válek nebo tvrdého brexitu