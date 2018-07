Každý by měl mít možnost převzít kontrolu nad svým finančním osudem

V roce 1992 jsme založili malou makléřskou firmu, ze které později vyrostla Saxo Bank. Tehdy pro nebankovní společnosti nebyly k dispozici informace o reálných cenách a většina investorů zadávala transakce své bance prostřednictvím telefonu, aniž by skutečně věděli, zda cena, kterou dostali, je opravdu férová. A to byla jen málokdy. Pokud jste chtěli získat skutečně osobní a kvalifikované služby, museli jste být opravdu velkým zákazníkem. My jsme rozpoznali obrovskou příležitost pro poskytování lepších investičních příležitostí a služeb investorům a obchodníkům.



Už od počátku jsme se věnovali internetu a cesta k uskutečnění naší vize byla jasná: pomocí technologií dokážeme poskytnout široké řadě klientů lepší investiční příležitosti, lepší platformy, lepší služby, větší transparentnost a mnohem příznivější ceny. Od počátku jsme se snažili zrušit rozdíl mezi tím, jaké investiční příležitosti jsou k dispozici velkým finančním společnostem na Wall Street a jaké jsou k dispozici obyčejným lidem z ulice.



V čem je Saxo Bank jiná?

Pro každého z nás je zásadní, aby naše úspory byly investovány s odpovídajícím rizikovým profilem, opatrnou diverzifikací a při nízkých nákladech. Globalizace postupuje stále rychleji, a ačkoli využíváme zboží ze všech koutů světa, naše investice zůstávají lokální. To s sebou nese riziko a často to z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňuje výnosy. Právě proto chceme zpřístupnit příležitosti na globálních trzích pro všechny – nejen pro velké finanční instituce. Jsme schopni nabídnout lepší a levnější investiční příležitosti na zahraničních trzích, než vám vaše banka dokáže nabídnout na místním trhu. I na většině místních trhů dokážeme konkurovat těm nejlepším.



Jak udržet náklady na uzdě?

Příliš vysoké náklady se po dlouhou dobu kumulují do tak vysokých částek, že si to většina lidí ani neumí představit: podíváme-li se např. na řízené investice do penzijních programů, Asociace dánských zákazníků vypočítala, že jeden procentní bod nákladů ročně navíc znamená, že svůj odchod do důchodu oddálíte o čtyři roky. Jeden procentní bod nákladů se možná zdá být abstraktní pojem, ale vede to k naprosto konkrétní ztrátě čtyř let důchodu – čtyři roky našich životů, které jsme mohli využít pro plnění našich snů. A předpokládám, že jen velmi málo lidí sní o tom, že své bance nebo makléři umožní vydělat na nich tolik peněz. Dříve však jiná možnost neexistovala. A to je právě to, co žene Saxo Bank vpřed: možnost převzít kontrolu nad vlastním finančním osudem je něco, co by nemělo být vyhrazeno jen pro několik málo vyvolených. Každý by měl mít možnost řídit své investice a plánovat své úspory tak, aby dosáhl svých cílů.



Jak na řízené investice?

Víme, že většina investorů při investicích preferuje radu a nejčastěji vyžaduje nějaké řízené řešení. Investice do fondů s diverzifikací může být dobrou volnou pro lidi, kteří nemají čas ani chuť vybírat si akcie nebo jiné typy investic do svého portfolia. Problém je, že většina řešení pro řízené investice, které banky průměrnému investorovi nabízejí, je příliš drahá nebo nepodává dobré výkony – a až příliš často je to obojí. Digitální řešení přináší lepší možnosti.

Rozhodli jsme se zůstat věrni své vizi a hledat nejlepší produkty od nejlepších poskytovatelů, spíše než se snažit vybudovat vlastní fondy, které bychom klientům nabízeli. Díky našemu digitálnímu investičnímu řešení SaxoSelect lze investovat pomocí „strategií“ založených na výzkumu předních světových expertů, jako jsou BlackRock, Morningstar a Nasdaq. Digitální řešení snižuje náklady často o více než jeden procentní bod než je průměrná nabídka bank – neboli právě čtyři roky důchodu! Opět se musíme zeptat sami sebe, kdo bude mít větší úspěšnost při řízení našich investic – vlastní fond lokální banky nebo přední světoví experti?



O autorovi:

Kim Fournais je zakladatel a generální ředitel Saxo Bank. Dovedl Saxo Bank od počátků internetového obchodování až k dnešní přední světové investiční bance poskytující přístup na globální kapitálové trhy, která obsluhuje soukromé i firemní klienty ve více než 170 zemích.

Než Kim Fournais založil společně s Larsem Seierem Christensenem v roce 1992 Saxo Bank, tehdy pod názvem Midas, zastával v sektoru finančních služeb řadu pozic. Společnost Midas získala status evropské banky v roce 2001 a oficiálně se přejmenovala na Saxo Bank. Dnes Fournais nadále řídí banku, kterou založil před 25 lety, jako její generální ředitel a jeden z hlavních akcionářů.

Saxo Bank svou historii začala jako makléřská společnost s Fournaisem v čele a pouze několika zaměstnanci, ale na začátku 90. let se dokázala rychle chopit příležitostí nabízených rozvojem internetu. Dnes banka zaměstnává více než 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia.

Fournais se od začátku soustředil zejména na využití technologií, které Saxo Bank umožňují odlišit se od ostatních. Díky tomu se Saxo Bank stala finančně technologickou společností ještě předtím, než se tento název vůbec začal používat. Od prvního představení online obchodní platformy v roce 1998 bylo cílem banky demokratizovat obchodní a investiční prostředí a neustále využívat nové možnosti převratných technologií.

Kim Fournais investuje do přestavby dánského ostrova Vejro na organickou farmu a místo pro soukromá setkání i pro firemní akce, kde nabízí příjemné ubytování v rekonstruovaných farmářských staveních i domech, restauraci, letiště a přístav. Součástí skupiny Vejro je také oceňovaný luxusní hotel Stella Maris. Fournais je nadšeným pilotem a často řídí své letadlo i na cestách mezi jednotlivými pobočkami Saxo Bank po celém světě.