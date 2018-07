Zprávy ze společností: ČEZ, Unipetrol, CME, Pegas, AVAST

ČEZ: Bulharský regulační úřad zamítl ČEZu prodej bulharských aktiv do rukou společnosti Inercom. Jedná se zejména o distribuční aktiva a spekulovalo se o ceně přesahující 8 mld. Kč (cca 15,5 Kč na akcii). Předpokládáme, že pokud z obchodu sejde, začne ČEZ jednat s druhým v pořadí tendru na prodej bulharských aktiv. Od začátku byla transakce mezi ČEZem a Inercomem velmi medializovaná. Nejistoty pramenily zejména ohledně financování akvizice. Připomínáme, že ČEZ prodávat aktiva nemusí. Bulharská aktiva vygenerovala za 1Q18 2,3 % celkového zisku EBITDA. Zprávu nicméně nehodnotíme jako pozitivní.



Podle internetových serverů přišel ČEZ o zákazníka. V r. 2019 nebude již dodávat elektřinu společnosti SŽDC. Jednalo se o elektřinu v objemu cca 1,7 mld. Kč. Za celý r. 2017 měl ČEZ tržby ve výši 201,9 mld. Kč. I když se jedná jasně o negativní zprávu, vzhledem k tomu, že se jedná o cca 0,8 % celkových tržeb, podstatný vliv na hospodaření nečekáme.



Unipetrol: Unipetrol oznámil, že ho jeho mateřská společnost PKN Orlen (vlastní 94 % Unipetrolu) žádá o svolání valné hromady. Hlavním bodem programu by mělo být vytěsnění minoritní akcionářů (převod zbývajících akcií Unipetrolu na PKN) za cenu 380 Kč/akcie. Připomínáme, že regulátor trhu (ČNB) udělil s vytěsněním souhlas. Jedná se očekávaný krok, následovat by mělo stažení akcií Unipetrolu z burzy.

CME: CME oznámila, že chorvatský regulátor schválil prodej tamních aktiv CME. Připomínáme, že CME prodává chorvatská aktiva (85 mil. USD) i slovinská aktiva (145 mil. USD). Stále se čeká na souhlas slovinského antimonopolního úřadu. Transakce byla podle nás rozdělena na dvě, aby prodej jedné části neblokoval prodej druhé. Chorvatská divestice bude uzavřena v červenci. O rozdělení transakce na dvě již CME informovala, a neměla by mít vliv na dnešní obchodování.



Pegas: PFNonwovens a.s. (společnost obchodovaná na BCPP, dřívější Pegas Nonwovens) oznámila, že Marian Rašík odstoupil z funkce člena představenstva společnosti PFNonwovens a.s. Marian Rašík dále zůstává finančním ředitelem společnosti. Ve funkci člena představenstva ho nahradí Allen Bodford, který je zároveň generálním ředitelem celého koncernu PFNonwovens Holding s.r.o. (dřívější R2G Rohan Czech, který ovládl v PFNonwovens a.s. 88,7 %).



Potom, co R2G ovládla Pegas a koupila také americko-čínského producenta netkaných textilií FQN, se změny očekávaly. Následovat budou další. Zprávu považujeme za neutrální.

AVAST: Avast v pátek oznámil, že kupuje slovenskou vývojářskou firmu INLOOPX. Společnost INLOOPX vyvíjí software na ochranu a bezpečnost tzv. chytrých domácností, mobilních telefonů a propojení s internetem. Cena transakce nebyla uvedena, ale předpokládáme, že jde o relativně malou akvizici. Zprávu považujeme za neutrální.