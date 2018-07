Analytici: CME zřejmě ohlásí za 2Q růst jádrového zisku o 14 %

Mediální skupina Central European Media Enterprises oznámí svoje hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí v úterý 24. července před otevřením akciových trhů ve Spojených státech. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávají, že společnost zřejmě vykáže za druhé čtvrtletí růst jádrového zisku o 14,1 %.

Výsledky firmy by mohl ovlivnit prodej televizních stanic v Chorvatsku a Slovinsku. Tyto prodeje aktiv jsou v odhadech a porovnávaných údajích již započteny.

Přehled odhadů analtiků oslovených agenturou Reuters, v milionech USD:





CETV tento měsíc v regulatorním hlášení pro americkou komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) oznámila prodej chorvatské Nova TV a slovinské Pro Plus jako dvě samostatné transakce. Transakce v Chorvatsku by měla být dokončena do 31. července 2018 a výtěžek z ní má jít na splacení dluhu a k dalšímu snížení celkové dluhové zátěže společnosti, uvedla firma minulý týden na svém webu. Prodejní transakce ve Slovinsku nadále čeká na některé náležitosti, včetně potvrzení o souhlasu solivnských regulátorů.



Akcie CETV klesly na pražské burze od začátku letošního roku o více než 11 %.

Zdroje: Reuters, Patria.cz, CME, BBG