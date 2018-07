Co jsem se naučil za 40 let investování...

„Svou kariéru jsem začal v roce 1978, Dow Jones Industrial Average se tehdy pohyboval kolem 1000 bodů. Nyní se nachází nad 25 000 body. Po většinu této doby jsem měl býčí pohled na trh, i když párkrát jsem také pořádně zakopl. Například jsem vůbec nečekal propad, který přišel na Černé pondělí v říjnu 1987. I tuhle událost jsem ale vnímal jako příležitost k nákupu, protože výhled týkající se ziskovosti firemního sektoru zůstával stále dobrý,“ vzpomíná na svém známém investičním blogu Ed Yardeni. A přidává další zkušenosti a poučení o tom, jak (ne)predikovat vývoj na trhu a v ekonomice.



„Během roku 1999 jsem se začal dívat negativně na technologický sektor, protože se zdál být příliš drahý. Varoval jsem i před recesí, kterou mohly způsobit problémy počítačů spojené s přechodem do nového tisíciletí. Recese nakonec přišla, ale z jiného důvodu. Počítače dál fungovaly, ale došlo k propadu investic do technologií a softwaru a nastal ekonomický útlum. Mezi lety 2003–2007 jsem byl stále větším býkem, a to zejména v souvislosti s vývojem na komoditních trzích a následně v sektorech průmyslu, energií a materiálů. Medvědí pohled na finanční sektor u mě převážil v červnu 2007, ale na celý trh jsem se negativně nedíval, protože mě ani nenapadlo, že by vláda nechala padnout Lehman Brothers. Během své kariéry jsem se toho hodně naučil a doufám, že moje zkušenosti pomohou i ostatním investorům, kteří často nevěnují dostatečnou pozornost celkovému obrázku v ekonomice a na trzích,“ píše Yardeni a radí zejména následující:





Za prvé, pro úspěch na trzích je v první řadě nutné správně odhadnout vývoj inflace . Yardeni k tomu dodává, že inflace není pouze makroekonomickým jevem, který by měl pod palcem Fed svou peněžní nabídkou. Svou roli hrají i mikroekonomické faktory a zejména konkurence na globálních trzích, deregulace a informační technologie. Projevuje se to i v pokrizovém vývoji, kdy centrální banky provedly mohutnou monetární stimulaci, ale inflace zůstávala hluboko pod cílem.Za druhé, Phillipsova křivka nyní nefunguje. Nezaměstnanost se v USA pohybuje pod 4 %, ale mzdová inflace je stále utlumena. Zmizení Phillipsovy křivky může být důsledkem globalizace a technologického pokroku. Proti globalizaci nyní bojuje Donald Trump, ale technologie upaluje vpřed stále větší rychlostí. Podle investora je těžké odhadnout výsledný efekt těchto dvou faktorů, ale tipuje si, že inflace zůstane i nadále v útlumu.Za třetí, „bez boomu není propadu“. Hlavním tahounem ekonomického cyklu je inflace . Během minulých cyklů Fed většinou „zůstával za křivkou“ a pak se rychlým zvyšováním sazeb snažil brzdit rozžhavenou a zadluženou ekonomiku. Taková politika ale vyvolala finanční krizi, protože někteří dlužníci nebyli schopni splácet své závazky. Nyní se to může opakovat, ale nemusí. Podnikatelé totiž podle Yardeniho zůstávají opatrní a hlavní příčinou je jejich traumatická zkušenost s rokem 2008. A investoři se podle chování výnosové křivky mohou domnívat, že Fed je tentokrát „před křivkou“ a tudíž k prudkému zvedání sazeb vyvolávajícímu recesi nedojde.Za čtvrté, pro ekonomiku je rozhodující ziskovost firem a ekonomický cyklus je tažen cyklem ziskovosti. A v současné době jsou marže na rekordech a nepotvrzují predikce medvědů o tom, že se začnou vracet směrem k dlouhodobému průměru. Akciový trh pak táhnou zisky očekávané. Jejich odhad je podle investora hodně těžký. Každopádně očekávané zisky nyní rostou na další rekordní hodnoty, ale akcie si letos zase tak dobře nevedou. Příčinou je chladnoucí efekt snížení daňové zátěže firemního sektoru, hrozba obchodních válek a monetární utahování v USA včetně jeho dopadu na rozvíjející se trhy. Tyto faktory tlačí dolů valuační násobky z mimořádně vysokých úrovní z počátku roku.Za páté, technologie dokážou často příjemně překvapit. „V tuhle chvíli je už asi jasné, že jsem celkově velkým optimistou. Ano, je to tak. Dokonce počítám s tím, že napíšu knihu i o dalších 40 letech své kariéry, a to díky biotechnologiím,“ píše Yardeni. Podle něj ekonomové technologický pokrok často podceňují a to samé platí o jeho dopadu na produktivitu, která drží inflaci pod kontrolou a zvyšuje zisky a životní standard. „Technologické inovace jsou taženy zisky, které se dají vydělat tím, že řešíme problém nedostatku zdrojů,“ uzavírá Yardeni.Zdroj: Blog Eda Yardeniho