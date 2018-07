Očekávané výsledky hospodaření O2

O2 CR zveřejní svá čísla za 2Q18 v pátek 27. 7. 2018. Očekáváme meziroční posun celkových tržeb mírně výše o 0,7 % r/r na 9,3 mld. Kč. Hlavním důvodem pro meziročně vyšší tržby je pokračující solidní růst na Slovensku (+4,0 % r/r), který překonal pokles v segmentu domácích fixních linek (oček. -1,9 % r/r). Domácí mobilní linky dle našeho odhadu zaznamenaly růst o 0,4 % a rovněž pomohly v pozitivním výsledku celkovým tržbám.



Provozní zisk EBITDA by měl být 2,65 mld. Kč či 3,6 % r/r. Marže EBITDA by měla lehce vzrůst na 28,4 % (+0,8 p.b.). Odpisy vidíme na 850 mil. Kč (6,0 %), což by mělo znamenat provozní zisk EBIT ve výši 1,8 mld. Kč (2,5 % r/r). Čistý zisk by pak měl dosáhnout 1,4 mld. Kč (5,5 % r/r).



Odhadujeme, že by O2 CR mohlo představit sadu relativně solidních čísel, kde by mělo být patrné, jak si společnost dokáže poradit s tlaky na ziskovost v některých segmentech (fixní linky). Pokud se naše projekce naplní, tak bychom očekávali neutrální reakci trhu. Aktuálně se titul obchoduje po nároku na dividendu a další bude až za rok, což investoři citlivě vnímají. Navíc tlak na domácí úrokové sazby může některé investory znervóznět, což je u dividendových titulů běžná kauzalita.