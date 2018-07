Bitcoin má skrytou vadu, která může vést k jeho kolapsu

Před sedmi měsíci dosáhla cena bitcoinu svého maxima, od té doby oslabila asi o dvě třetiny. Stále se ale nachází na zhruba trojnásobné výši ve srovnání s cenou ze stejného období minulého roku. Jaká je další budoucnost tohoto aktiva? Ekonom Noah Smith vidí tři základní scénáře dalšího vývoje.



Za prvé, může přijít „bitcoinový triumf“. V takovém případě by tato kryptoměna nahradila dolar a pravděpodobně i další fiat měny a byla by používána jako hlavní prostředek směny. Lidé by s ní platili v restauracích, financovali své hypotéky, platili nájmy a podobně. Za druhé, bitcoin se může stát podobným aktivem, jakým je zlato. Tradiční měny by tedy nenahradil, výjimkou by byly pouze ekonomiky s hroutícím se systémem, jako třeba Venezuela. Kapitalizace bitcoinu by ale i v tomto scénáři zůstala významná a jeho hodnota by časem rostla, pravděpodobně s tím, že by se střídaly bubliny s propady. A poslední možností je úplný úpadek této kryptoměny, propad její ceny a naprostý nezájem o její používání v běžném životě.





Podle Smithe je možné již nyní posoudit směr, kterým se bitcoin posouvá, podle dvou ukazatelů: Podle jeho hodnoty relativně k dolaru a podle hodnoty dolaru relativně ke koši spotřebního zboží a služeb, tedy podle inflace . Pokud se cena bitcoinu relativně k dolaru bude propadat, je jasné, že se zvyšuje pravděpodobnost třetího scénáře. Jestliže se naopak propadne dolar relativně k bitcoinu i reálnému zboží a službám, přibližuje se triumf bitcoinu . A když si povede bitcoin dobře relativně k dolaru , ale inflace se udrží na nízkých úrovních, nastává scénář druhý, kdy se bitcoin stává podobným aktivem jako zlato „Já sám jsem o bitcoinu dlouho přemýšlel jako o alternativě ke zlatu, jeho množství je omezené, tudíž jde o deflační aktivum a to znamená, že by mělo generovat pozitivní návratnost. Finanční teorie také naznačuje, že aktivum s pozitivní návratností je volatilní a to z něj automaticky činí špatnou měnu. Nikdo totiž nechce čelit možnosti, že se mu reálná hodnota jeho výplaty během několika dní sníží na polovinu. Zároveň mi ale přišlo nepravděpodobné, že zájem o bitcoin úplně opadne už kvůli jeho používání v černé ekonomice . To je důvod, proč sám bitcoin vlastním,“ píše Smith.Ekonom tvrdí, že data zatím tezi „bitcoin jako zlato“ podporují. Jeho cena k dolaru má tendenci růst, inflace je ale stabilní a lidé se současné měny nevzdávají. Jeho chování dokonce připomíná chování zlata , které si před několika lety také prošlo svou vlastní bublinou. Smith ale chladí přílišné nadšení tím, že podobnost bitcoinu zlata je jen povrchní. Poukazuje na novou studii ekonoma Erica Budisha „The Economic Limits of Bitcoin and the Blockchain“. Ten poukazuje na to, že všechny peníze fungují na základě důvěry. Platí to i o platebních transakcích, které provádí jen banky, které si za dlouhou dobu svého fungování vybudovaly potřebnou důvěru. Bitcoin ale funguje na základě decentralizované sítě a tudíž platí, že důvěra se zde testuje při každé transakci. Což je podle Budishe značně nákladné.Jestliže získáte obrovskou počítačovou sílu, můžete být schopni dominovat blockchainu a vytvářet falešné bitcoinové transakce a tudíž krást,“ píše Budish. Dochází k závěru, že pokud k tomu nemá docházet, musí růst transakční náklady spojené s používáním bitcoinu . Útok na bitcoin navíc nemusí být proveden jen s cílem krádeže, ale kvůli sabotáži. Motivací k ní by mohla být třeba snaha prosadit svou vlastní kryptoměnu . A hodnota takové sabotáže by mohla být s ohledem na to, jaké peníze se točí v kryptoměnách , obrovská.Jsou-li podobné argumenty relevantní, pak se cena bitcoinu nemůže nikdy dostat moc vysoko. Buď by bylo příliš drahé udržovat jej ve funkčním stavu, nebo by se stal zranitelný kvůli útokům konkurence. Ve chvíli, kdy to lidé pochopí, by pak jeho cena zkolabovala. „Takové nebezpečí se zatím zdá být vzdálené, ale Budish odhalil jednu významnou slabost – hrozbu sabotáže a neustálou potřebu znovu a znovu obnovovat důvěru při transakcích s bitcoinem . Tyto faktory mohou znamenat, že bitcoin skutečně není ekonomicky životaschopným projektem,“ míní Smith.Zdroj: Bloomberg