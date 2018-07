Letem světem: Obchodní války, Brexit, zadluženost Řeků a Bulharů...

Obchodní války update: na schůzce G20 řekla šéfka MMF, že dosavadní obchodní přestřelka může zpomalit globální růst až o 0,5pb. Ve středu se vydá šéf Evropské komise Juncker do Washingtonu, aby pokusil zmírnit stupňování obchodního konfliktu mezi USA a EU. Good luck! Mezitím Trump už stihnul oznámit, že se s tím nebude mrcasit a rovnou navrhuje zavést tarify na všechny čínské dovozy.



Obrázek ukazuje, že Čína nemůže tentokrát odpovědět ve stylu „oko za oko“, protože tak vysoké dovozy z USA nemá. Ale má jiné zbraně: např. může přestat nakupovat americký státní dluh, může oslabit měnu (což už se děje, navíc bez výrazně větší pozornosti) a Číňané mohou přestat nakupovat výrobky amerických firem, ať už jsou vyráběny kdekoliv.

Mezitím automobilky očekávají výsledek veřejného slyšení z minulého týdne: tedy zda jsou hrozbou pro národní bezpečnost USA, a zda budou zavedena dovozní tarify i na ně. Dovozní tarify by přitom nebyl problém jen pro zahraniční automobilky, ale i pro ty americké, které často využívají Mexiko jako montovnu.

Viceguvernér Mojmír Hampl nemá problém s rychlejší normalizací sazeb, mimo jiné i proto, že úrokový diferenciál už tolik neposiluje českou korunu, jak bylo v minulosti obvyklé. Pokud koruna zůstane takto slabá, tak je pravděpodobné další zvýšení už na srpnovém zasedání ČNB. Tento týden bude předskakovat ECB – zasedání by mohlo přinést varování ohledně dopadů obchodních válek. Jinak bude platit konec QE na konci roku a zvýšení sazeb nejdříve ve druhé polovině příštího roku.



Brexit update: dneska přijede nový britský ministr zahraničí do Berlína, aby (wait for it) EU více zapracovala a vyhnula se tak scénáři plnému chaosu, tedy Brexitu bez dohody. Jinými slovy je chce požádat, aby EU udělala více ústupků vůči UK.



V Řecku téměř polovina lidí nezvládá včas platit nájem, splátky úvěrů, účty za elektřinu/plyn/vodu. V Bulharsku více než třetina. Na druhé straně žebříčku zemí EU je Německo a my = méně než pět procent lidí je ve skluzu.

A ještě jedno evropské srovnání. Čeští absolventi škol najdou práci relativně snadno: jejich zaměstnanost je 90%, čtvrtá nejvyšší v EU.



David Navrátil