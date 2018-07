EU jako mediátor obchodní spolupráce?

Americké akciové trhy v závěru týdne připsaly mírné zisky. Příliš je nerozhodily komentáře Donalda Trumpa, že je připraven uvalit clo na čínské zboží v celkovém objemu až 500 mld. USD. To by odpovídalo veškerému importu, který z Číny do USA míří. Trhy nemusí panikařit s ohledem na skutečnost, že zatím je v platnosti clo na zboží v hodnotě 34 mld. USD. Další várky jsou naplánované, ale prozatím nikoliv v platnosti, pročež zůstává naděje na dosažení nějaké formy příměří mezi znesvářenými stranami.

Ostatně, první vlaštovka už vzlétla. Netýká se tedy přímo Číny, ale přesto může odstartovat širší jednání. USA totiž na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů nabídly dohodu o volném obchodu partnerům v podobě EU a Japonska. V jejím rámci by došlo ke zrušení cel, necelních bariér i subvencí.

Míč se dostává primárně do rukou EU. Ta by mohla sehrát roli mediátora ve sporu mezi USA a Čínou. Přeci jen je pravdou, že Čína mezinárodního systému obchodní spolupráce dlouhodobě zneužívá a zároveň USA

dlouhodobě potřebují kooperovat. I proto se nabízí potkat se někde uprostřed. To jde v rozepři velice těžko bez pomoci „nestranného“ pozorovatele. Tím by se mohla stát právě EU. Tak uvidíme. Nesmíme totiž zapomínat, že prezident Trump rád rozjíždí plány na vlastní triko. V minulém týdnu tak například EU počastoval kritikou za údajné manipulování měny.



Jan Šumbera, analytik