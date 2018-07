Střelba v centru Toronta. Útočník zasáhl 14 lidí.

Jednu ženu zabil a 13 lidí zranil v neděli večer zatím neznámý útočník v centru kanadského Toronta. Muž oblečený v černém začal střílet před jednou z restaurací v řecké čtvrti. Pachatel zemřel při přestřelce s policisty.

Svědci útoku vypověděli, že slyšeli nejméně 25 výstřelů. Pálit začal neznámý muž před restaurací v řecké čtvrti kolem 22 hodiny místního času (4 ráno SELČ). Zraněné převezli záchranáři do okolních nemocnic.

Policisté nejprve na twitteru uvedli, že pachatel zasáhl 9 lidí, později policejní náčelník Mark Saunders upřesnil, že výstřely zasáhly 14 lidí. Jeden z nich zemřel. Mrtvý je také útočník, který zemřel při přestřelce s policisty.

Podle policejního náčelníka Saunderse zasáhl útočník i devítiletou dívku, ta je v kritickém stavu. Následkům zranění podlehla jedna žena.

"Myslel jsem, že je to ohňostroj, protože ty rány následovaly rychle za sebou," řekl televizi CBC John Tulloch, který zrovna nasedal do auta. "Pak jsme viděli, jak se směrem k nám rozběhli lidé. Pořád jsme netušili, co se stalo, ale další lidé začínali utíkat," dodal.

Policisté zatím neví, co pachatele k útoku vedlo. Nevylučují žádný motiv. Vyšetřování vede oddělení vražd. Starosta John Tory vyzval svědky, aby se policistům přihlásili.