Uvažujete nad hypotékou? Zbytečně neváhejte

Vlastní bydlení se během posledního roku stalo pro mnoho lidí složitější záležitostí. Nejen, že ceny bytů vzrostly, ale ke stávajícím omezením Česká národní banka zvýšila již počtvrté základní úrokovou sazbu a na podzim přikročí k dalšímu zpřísnění podmínek pro získání hypotéky. Pokud tak nyní stojíte nad otázkou, zda si byt či dům pořídit, nebo raději vyčkat, odpověď je jasná. Dnešní výhodné podmínky hypotečních bank dlouho nebudou platit, a tak uvažujete-li o vlastním bydlení, není na co čekat.

Rostoucí hypoteční trh se pokusila ČNB na podzim 2016 zmírnit, když v podstatě zakázala bankám poskytovat úvěry na 100 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). O půl roku později vydala další doporučení. V praxi to znamenalo, že banky přestaly poskytovat hypotéky nad 90 % ukazatele LTV a i objem hypoték nad 80 % je omezen.

Tato opatření tak znamenají, že ideálně 20 % z kupní ceny musí klient uhradit ze svých úspor. V dnešní době tak lze po prokázání bonity a s vlastními naspořenými finančními prostředky získat hypotéku v rozmezí až do 90 % zástavní hodnoty vámi vybrané nemovitosti, a to s akceptovatelnou výši úrokové sazby. To se může ale rychle změnit. „Relativně prudký růst cen nemovitostí zvyšuje i zátěž, kterou domácnost vynakládá na bydlení. Průměrná česká domácnost, podle indexu dostupnosti bydlení, vynaložila letos v květnu na splátku hypotéky zhruba 42 % svých čistých příjmů, přičemž loni to bylo 38 %,“ uvádí expert na hypotéky Marian Holub. Přesně toto se Česká národní banka chystá změnit. Již od 1. října začne pro banky platit další doporučení. „Na splátky všech úvěrů by měl žadatel vynaložit maximálně 45 % ze svého čistého měsíčního příjmu a limit pro celkové zadlužení bude devítinásobek čistého ročního příjmu, což může být pro řadu domácností překážkou,“ upřesňuje Holub.

Do vlastního ještě dnes

Protože ČNB zvýšila na konci června základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí sazby úvěrů, lze do konce roku očekávat, že hypotéky u tuzemských bank do konce roku zase podraží. Průměrná úroková sazba jenom za celý loňský rok vzrostla na 2,02 procenta, předminulý rok činila 1,87 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.