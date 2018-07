Summary: Katastrofa se na GE nekoná, k problematické turbínové divize se však přidávají i obnovitelné zdroje

General Electric

Výsledkům tohoto průmyslového molocha opět předcházely značné obavy, čemuž se není co divit, když přihlédneme na problémy, kterým současný management čelí. Hned na začátek můžeme říci, že další katastrofa se nekoná, avšak společnost rozhodně není z nejhoršího venku.

Tržby společnosti pokročily nahoru o 3 % yoy, zatímco trh počítal v podstatě se stagnací. Z organického hlediska se ale bohužel díváme na 6% meziroční pokles, jehož viníkem je nepřekvapivě divize Power (turbíny). K tomu se ale ještě vrátíme. Management musíme pochválit za úspěšnou exekuci úsporných opatření. Pro rok 2018 se plánovalo s osekáním nákladů o 2 mld. USD, z nichž 1,1 mld. USD máme již splněno. Provozní zisk (v podání výsledovek General Electric velice jednoduché a elegantní označení Industrial Segment Profit) i díky tomu sklouzl jen o 10 % yoy na 3,3 mld. USD. Meziročně nižší daňové zatížení přiložilo ruku k dílu a čistý zisk na akcii ubírá 10 % yoy na 0,19 USD s konsensem usazeným o něco níže.

Kamenem táhnoucím GE ke dnu je, jak jinak, pořád divize Power (turbíny), jejíž tržby se meziročně propadly o 20 % a objednávky až o 25 %. Poklesy objednávek tedy zpomalují, naopak tržby nabírají na obrátkách. Tady ale opět vidíme pozitivní dopad úsporných opatření, jelikož meziročně sice provozní marže poklesla, avšak mezikvartálně pozorujeme nárůst. Zvednuté obočí vyvolává i divize obnovitelných zdrojů, jejíž tržby odepsaly meziročně 30 %. Doufejme, že se jedná jen o jednorázový efekt, kdy došlo k rušení některých velkých projektů větrných parků v USA.

Robustní poptávka v leteckém sektoru nadále podepírá výsledky celého koncernu. Tržby v divizi Aviation vyskočily o dalších 15 % yoy, jelikož ale měly v prodejích značnou váhu motory, provozní marže nezůstala bez úhony (-110 bps yoy). Svou trochou do mlýna přispěla i zdravotnická divize (tržby +6 % yoy).

Jak se tedy k těmto výsledkům postavit? Náš názor na GE se v podstatě nemění. Jediným lákadlem zůstává ve výsledku cena, zbytek příliš zapáchá nejistotou a rizikem. Divize Power je na tom pořád špatně, teď se k tomu přidávají i obnovitelné zdroje. Jedna ze dvou růstových divizí (zdravotnictví) bude brzy divestována a koncern má v této chvíli na krku několik soudních šetření (účetní praktiky, žaloba akcionářů a subprime hypotéky). Víceméně tedy vidíme jen dvě pozitiva těchto výsledků: progres v osekávání nákladů a absence negativních zpráv. Nic, z čeho by nám spadla brada.

Akcie GE klesají o 4,5 %.

Microsoft (Investiční tipy)

Ikonický vývojář operačních systémů Windows si pro investory přichystal další příjemné překvapení v posledních výsledcích svého fiskálního roku 2018. Tržby za uplynulý kvartál vyskočily o dalších téměř 20 % yoy, a to se již musely potýkat i se silnou srovnávací základnou. Dynamika růstu se tak zlepšuje již 7. kvartálem v řadě. Trh počítal s růstem na úrovni 15 % yoy (stejně jako v minulých výsledcích). Hrubá marže se dočkala rozšíření o 60 bps yoy na 67,6 %. Spolu s dobrou kontrolou nákladů to vyústilo do čistého zisku na akcii rostoucího o 50 % yoy na 1,13 USD a s konsensem trhu postaveným na 1,08 USD.

Není nic nového, že společnost vděčí za úspěch cloudovému byznysu, jenž začal při svém nástupu rozvíjet současný CEO Satya Nadella. Musíme však vzdát hold úspěchu této strategie. Anualizované tržby z cloudu všech divizí si v posledním kvartálu šáhly na 27,6 mld. USD, přičemž management si původně dal za cíl vytáhnout je na 20 mld. USD, což se v té době také zdálo ambiciózní. Cloudový segment (Intelligent Cloud) jako takový narostl o 23 % yoy a je hlavním zdrojem pozitivního překvapení. Jeho kvartální tržby nyní činí 9,6 mld. USD, což znamená, že má našlápnuto, aby se z něho v tomto čtvrtletí stala největší divize společnosti. Velice uspokojivě si vedla i divize More Personal Computing (Windows, Xbox a další), která vyrostla o 17 % yoy a překonala konsensus díky nebývalému úspěchu her pro Xbox (pravděpodobně se jedná o současný blockbuster Fortnite). Do třetice je tady divize distribuující kancelářský software (Productivity and Business Process), jež se s 13% růstem držela v linii predikcí.

Výhled managementu pro tento kvartál (F1Q19) počítá s určitým utlumením růstu. Tržby pohybující se v intervalu 27,4 až 28,1 mld. USD implikují při střední hodnotě růst o 12,5% yoy (v linii s konsensem). To samé platí i pro hrubou marži a provozní náklady. Dle segmentů byl opětovně překvapivě dobrý cloud a osobní počítače, zatímco kancelářský software se držel predikcí.

Akcie reagují na velice přesvědčivá čísla růstem o 2,5 %.

Honeywell (Investiční tipy)

Průmyslový koncern Honeywell opět překvapil trhy svými kvartálními výsledky. Tržby si drží dobré tempo růstu a posilují o 8 % yoy na 10,9 mld. USD překonávajíce konsensus o 100 mil. USD. Vyšší objemy prodejů kombinované s efektivnější výrobou postrčily provozní marži (segment margin) o 60 bps yoy na 19,6 %. Výsledkem těchto dílčích úspěchů je čistý zisk na akcii mající hodnotu 2,12 USD (+28 % yoy). Ještě lépe se tento úspěch vyjímá při srovnání s konsensem trhu, jenž udával jen 10% meziroční zlepšení. Volný cashflow nabobtnal na 1,7 mld. USD, což znamená, že se podařilo dosáhnout 108% konverzního poměru (volný cashflow děleno čistý zisk).

Do role tažného koně byla opět obsazena divize Aerospace (letectví). S tržbami rostoucími o 10 % yoy díky zvýšenému zájmu napříč produkty a úsporami ve výrobě se jí podařilo podpořit i profitabilitu společnosti (marže +30 bps yoy na 22,6 %). Nejinak tomu bylo i při pohledu na čísla divize Safety and Productivity Solutions (průmyslová automatizace). Jedná se sice o zdaleka nejmenší divizi (1,6 mld. USD), avšak taktéž o nejrychleji rostoucí (+13 % yoy). Ze stejných důvodů jako ve zbytku firmy se i tady podařilo rozšířit marže, a to o 150 bps yoy na 16,5 %.

Ve světle těchto skutečností přistoupil management k upravení výhledu na tento rok směrem vzhůru. Momentální odhadovaný interval pro tržby je 43,1 až 43,6 mld. USD, což znamená, že konsensus trhu se jen stěží dotýká jeho spodní hranice. S provozní marží ponechanou beze změny (cca 19,5 %) se mohlo přistoupit i ke zvednutí výhledu pro čistý zisk na akcii. Nyní by se měl pohybovat v intervalu 8,05 až 8,15 USD, přičemž predikce udávají jen 8,03 USD. Část prezentace věnoval management i obchodním rozbrojům. Zajisté potěší, že management vidí pro tento rok jen velice omezený dopad. Nicméně poukazuje na inflaci, která pomalu probublává na povrch zejména v přepravě a logistice a v kovech

Akcie reagují růstem o 3,5 %.