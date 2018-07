Hodí Fed trhům „válečný“ záchranný kruh?

Fed během prvního pololetí posouval svá prohlášení směrem k jestřábímu vidění dalšího vývoje. Jenže podle investora a ekonoma Gavyna Daviese nyní nabírá na síle „úplně nový ekonomický šok“. Tím není nic jiného než obchodní politika americké vlády, která se rozhodla zvyšovat cla na čínské dovozy. Původně se zdálo, že jde jen o obchodní spor, který bude mít na ekonomiku zanedbatelný dopad. Nyní ale podle Daviese dochází k výrazně změně, kterou by neměl ignorovat ani Fed.



„Lidé z Fedu jsou zatím jen na začátku analýzy konkrétních dopadů nových problémů, z nichž má část pouze rétorickou povahu, tudíž je těžké je modelovat. Pravděpodobný dopad nových tarifů by měl přidat asi 0,5 – 1 procentní bod k inflaci, a to se nacházíme v době, kdy se inflace již pohybuje nad cílem Fedu. Obchodní válka by pak také mohla snížit růst reálného produktu a to by zase od Fedu vyžadovalo opačnou reakci než utahování,“ píše Davies. A poukazuje i na další faktory:





Nezaměstnanost se v americké ekonomice pohybuje pod svou přirozenou mírou, k tomu získává na síle fiskální stimulace. Někteří zástupci Fedu by se tak mohli přiklonit k jestřábímu vnímání celé situace, ale „pravděpodobně nepůjde o dominantní jev“. Naopak, alespoň zpočátku bude podle investora převažovat hrdliččí přístup. Fed by tak mohl vnímat zavedení cel jako negativní nabídkový šok, který bude doprovázet pokles poptávky. Rozhodující pak bude, jak se změní inflační očekávání. Fed „bude pravděpodobně předpokládat, že zůstanou pevně ukotvena“. V takovém případě by se vydal spíše hrdliččí cestou.„I pokud zůstane Fed mírně nakloněn směrem k hrdličkám, sazby budou nadále postupně růst. Trhy se ale budou znatelně méně obávat dopadu obchodních válek a dolar může mít menší tendenci posilovat. Celkově tu je ve hře několik faktorů a Fed bude pravděpodobně postupovat velmi opatrně,“ uklidňuje Davies. Zároveň však varuje, aby investoři příliš nespoléhali to, že Fed za každé situace hodí trhům bezpodmínečný záchranný kruh. Podpora ze strany monetární politiky v případě obchodních válek by byla „váhavá a podmíněná více faktory než obvykle“.Mezi faktory, které ovlivní výsledný efekt na americkou inflaci a růst produktu, řadí Davies i to, zda by čínští vývozci reagovali na zavedení amerických cel snížením svých prodejních cen. V takovém případě by tak nesli část nákladů spojených se cly a nabídkový šok postihující americkou ekonomiku by byl slabší. A investor poukazuje i na Paula Krugmana, který nedávno hovořil o rozdílu v uvalení cel na spotřební zboží či zboží investiční, popřípadě nedokončenou výrobu. Pokud by se obchodní války týkaly zejména druhé skupiny, prvotní dopad na americkou inflaci by také mohl být tlumený, nicméně doprovázely by jej větší negativní tlaky na produkt, a to jak aktuální, tak potenciální.