Perly týdne: Prodávat Teslu, kupovat Amazon a (ne)bát se bouře na obzoru

Ve světě…



Slunečno, ale oblaka na obzoru: CNBC tento týden přináší rozhovor s Alanem Schwartzem, šéfem společnosti Guggenheim. Ten zřejmě nepatří mezi tržní optimisty, protože podle něj „se na obzoru tvoří obrovská mračna“. Schwartz působil i jako ředitel banky Bear Sterns a nyní se domnívá, že trhy podceňují rizika spojená s obchodními válkami. „Až dostanou ledovou vodou přímo do tváře, pravděpodobně přijde korekce“. Zároveň ale podle něj platí, že „cyklické síly v ekonomice působí pozitivně a rizikovým aktivům prospívají“.



Své klienty naopak uklidňuje společnost Bespoke tím, že podle indexu souběžných a vedoucích indikátorů není zatím recese v dohledu. Jeho vývoj je zobrazen v následujícím grafu. Z něj je zřejmé, že index před posledními sedmi recesemi skutečně fungoval jako dobrý indikátor nadcházejících ekonomických problémů. Nyní ovšem nejeví nejmenší známky prudkého propadu:





Prodávat Teslu: Needham & Co snížil doporučení pro akcie Tesly. Zatímco dříve je radil je držet, nyní již jsou podle jeho analytiků zralé k prodeji. Příčinou má být možný růst v počtu zrušených objednávek Modelu 3. Analytik Rajvindra Gill konkrétně tvrdí, že „vracení peněz předbíhá objem nových záloh, protože se zrychluje rušení objednávek“. Důvodů je podle něj několik a mezi ty hlavní patří prodloužené čekací doby, či nedostupnost základního modelu.



CNBC požádala o reakci Teslu a její mluvčí uvedl, že podobné úvahy, že rušení objednávek je více, než objednávek nových jsou „jednoznačně mylné“. Na Model 3 se pak podle firmy nyní čeká 1 – 3 měsíce. Gill svůj negativní pohled na akcie Tesly opírá i o pomalejší prodeje Modelu S a Modelu X, tlak na pokles marží, rostoucí konkurenci a stále vysoké valuace akcie.





Kupovat Amazon: JP Morgan v nové analýze tvrdí, že Amazon je jednou z nejlepších akcií k nákupu. Příští týden podle banky zveřejní tržby nad očekáváním a jeho akcie porostou dál i přesto, že letos již nabídly výjimečnou návratnost. Podle JPMorgan firma konkrétně zveřejní tržby za druhé čtvrtletí ve výši 53,7 miliard dolarů, zatímco konsenzus na Wall Street hovoří o 53,4 miliardách dolarů. Amazon by podle analytiků banky také měl být i nadále úspěšný v zabírání tržního podílu na poli internetových obchodů. Mary Callahan Erdoes z vedení JPMorgan ale tento týden na Delivering Alpha Conference v New Yorku varovala, že investoři příliš zavírají oči před existujícími riziky.





Jak získat globální ekonomickou dominanci: Nová studie „Was Higher Education a Major Channel through which the US Became an Economic Superpower in the 20th Century?“ se zaměřuje na faktory, které pomohly Spojeným státům k dosažení pozice ekonomické velmoci. Autoři studie Adam Cook a Isaac Ehrlich pracují s tezí, že za výjimečným růstem amerického produktu na hlavu stál v minulém století zejména lidský kapitál. Tedy „nehmotné aktivum, do kterého jsou zabudovány znalosti, vzdělání, informace, podnikatelský duch a další dovednosti, které jsou formovány a získávány během vzdělávání, díky investicím do výzkumu a vývoje, neformální výměně informací a také díky zdraví jedinců“.



Ekonomové skutečně došli k závěru, že americká ekonomika prosperovala a dokázala předhonit Velkou Británii a „starou“ Evropu zejména díky svým úspěchům v oblasti vzdělávání. V dvacátém století se to pak týkalo zejména vzdělání vyššího. Základním kamenem tohoto úspěchu byl podle vědců takzvaný Morrill Act z roku 1862, na jehož základě vznikaly školy a univerzity po celé zemi.





Práce je pro všechny: V čerstvé dávce dat z Eurostatu najdeme i následující graf - u evropských zemí porovnává podíly mladých lidí ve věku 15 – 24 let, kteří nestudují, ani nemají zaměstnání. Ze zemí EU je na tom zdaleka nejhůře Itálie, kde se tento podíl pohybuje kolem 18 %. Vysoké hodnoty nalezneme i u zemí jako je Kypr, Bulharsko, či Chorvatsko. Naopak v Nizozemí dosahuje tento poměr méně než 5 % a podobná je situace i u nás. Podíl mladých lidí bez zaměstnání, kteří se ani nevzdělávají tu mírně převyšuje 5 % a situace je tedy podobná, jako ve Švédsku, či Německu:





… a u nás doma



Stočené kilometry možná minulostí: Ihned.cz tento týden poukazuje na to, že „stáčení tachometrů se stane trestným činem, tlak policie na podvodníky roste, kontroly provádí i v běžném provozu“. Podle serveru má každý třetí tuzemský automobil na tachometru méně kilometrů, než kolik ve skutečnosti ujel. U aut z dovozu má stočený tachometr dokonce každé druhé. „Středočeská policie rozjela kontrolu aut v běžném provozu, u kterých má podezření na stočený tachometr. Z tisícovky vytipovaných vozů jich 400 mělo najeto více, než ukazovalo počítadlo kilometrů. Policisté využili údajů firmy Cebia, která prověřuje historii vozidel. V databázi jich má asi šest milionů“, píše server.



Karolína Topolová, generální ředitelka autobazaru AAA Auto, prý snahu policie vítá. Podle ní je to přínosná iniciativa, která by měla odhalit konkrétní pachatele. Bazarů se přitom kontroly zatím příliš nedotknou, pro policii je totiž jednodušší prokázat vinu člověku, který vůz prodává sám „Je složitější prokázat, jestli tachometr stočil původní majitel, nebo až někdo v bazaru“, tvrdí Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.





Rozbouřená Evropa, u nás klid: Ihned.cz také přináší rozhovor s historikem a prorektorem Karlovy Univerzity Martinem Kovářem. Podle něj je „Evropa rozbouřená, ale Česko v ní zůstává bezpečnou zemí se slušnou životní úrovní“. Budoucnost podle něj ovšem bude dramatická - Evropskou unii může rozkolísat neklid v Německu i pokusy o příliš rychlou integraci. A vyloučit nelze ani její rozpad. Problémem je i „ekonomický egoismus Donalda Trumpa, pokusy Ruska rozšířit vliv do nitra starého kontinentu, uprchlíci a vzestup evropského islámu a k tomu nově nevyzpytatelnost Turecka“.



„Pnutí v Evropě sílí i proto, že dva hlavní evropští lídři, Angela Merkelová a Emmanuel Macron, se, doufám, že s dobrými úmysly, nechovají úplně racionálně. Vezměte si například jejich debaty o společné zahraniční politice, o společné evropské armádě, o konceptu třetí síly… když se přitom podíváte na francouzskou, a hlavně na německou armádu, vidíte, že ani tyto dva státy nejsou, fakticky vzato, schopny dávat často zmiňovaná dvě procenta HDP na obranu. Tak z čeho chtějí proboha vybudovat evropskou armádu?“, ptá se historik. A ohledně Ruska v rozhovoru tvrdí:



„Já se nedomnívám, že si Rusko přeje vojenský konflikt, protože si uvědomuje, že je slabší než NATO. Současně ale soudím, že je ochotno hnát informační válku a další způsoby, jak prosazovat svůj vliv, zejména ve středo- a východoevropských členských státech Evropské unie, až do krajnosti. A že je ochotno hrát tento střet velice tvrdě - uvědomuje si totiž, že ani Západ válku nechce, a bude proto ochoten ustupovat“.





V Praze by je zbili: Idnes.cz píše, že podle listu De Volkskrant šéf nizozemské diplomacie Stef Blok na uzavřeném setkání s nizozemskými zaměstnanci mezinárodních organizací 10. července hovořil o migraci a jejím řešení. A mimo jiné prohlásil, že v EU se nikdy nemůže prosadit koncept centrálního rozdělování uprchlíků. Východoevropané s tím podle něj nebudou nikdy souhlasit a i kdyby, problém by to nevyřešilo. „Projděte se ulicí ve Varšavě nebo v Praze. Tam nechodí vůbec žádní barevní lidé. Ti lidé (migranti) jsou během týdne pryč. Byli by pravděpodobně zbiti,“ uvedl prý šéf nizozemské diplomacie a dodal, že cizinci jiné barvy pleti nemají ve východní Evropě žádné vyhlídky na normální život.



Idnes.cz dodává, že právě Blok v dubnu vyjádřil lítost nad incidentem, při kterém skupina Nizozemců napadla číšníka z restaurace v centru Prahy. Šéf nizozemské diplomacie tehdy uvedl, že se za své spoluobčany, z nichž dva jsou stále v české vazbě, stydí. Ve svém nedávném proslovu pak kritizoval koncept multikulturalismu a mimo jiné uvedl: „Jmenujte mi příklad jediné multietnické nebo multikulturní společnosti, kde původní obyvatelstvo stále žije - takže Austrálie a Spojené státy vypadávají, protože původní obyvatelstvo tam bylo vyhlazeno… Neznám takovou,“ uvedl Blok.