Trump: Jestli se vztahy s Putinem nepodaří vylepšit, budu jeho nejhorším nepřítelem

Americký prezident Donald Trump v jednom z posledních interview pro CNBC uvedl, že pokud se nepodaří zlepšit vztahy s ruským prezidentem Vladimíre Putem, bude Trump naopak jeho nejhorším nepřítelem, kterého kdy ruský prezident měl.Trump nicméně také uvedl, že především jeho předchůdce Obama byl vůči Rusku velmi důvěřivý a naivní a to se již nebude opakovat. Trumpův postoj je vůči Putinovi zároveň otevřený, ale také mnohem tvrdší než tomu bylo u jeho předchůdců.Trum si velmi cení možnosti zlepšení vztahů s Ruskem nehledě na podezření amerických zpravodajských služeb, jež viní Rusko ze snahy ovlivnit prezidentské volby v roce 2016.Zlepšování vztahů s ruským prezidentem znamená zlepšování vztahů s celým Ruskem a to je pozitivní a ne negativní, uvedl Trump.US prezident také kategoricky odmítl, že by byl jakkoli "v područí" ruského prezidenta.