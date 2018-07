EU zavedla odvetná cla na dovozy z USA - ocel, elektrokola, hrozí také auta, uhlí, léky a chemie

EU včera oznámila, že pokud USA zavedou cla na auta, mohou následovat protiopatření na uhlí, léky a chemické výrobky. Cla by se podle Komise týkaly zboží za 8,5 mld euro.

Nicméně včera také EU zavedla cla na dovoz oceli a elektrokol.

V případě oceli jde o to, že kvůli americkým clům bude ve světě přebytečná nabídka (především od výrobců z Asie), což by mohlo vyústit v jejím přesměrování na evropský trh za výrazně nižší ceny. Ve druhém případě se cla budou týkat dovozů elektrokol z Číny (dle EU jde o nedovolenou státní podporu).

Ačkoliv jsem obecně proti clům, včerejší zavedení cel na ocel do EU se dá pochopit. Pro ekonomiku obecně je dobré, když k různým změnám dochází postupně a předvídatelně. A nyní reálně hrozilo, že trh EU zaplaví ocel z Asie za ceny, kterým nebudou schopni evropští výrobci konkurovat, což by způsobilo pro ně velký negativní šok, který by navíc přišel skokově. Proto v tomto případě může mít zavedení cel na ocel ze strany EU smysl. Navíc EU se potýká s nárůstem populismu a negativním postojem k jejím institucím, a proto by nic neudělání v očích mnoha Evropanů mohlo jen dále zvýšit jejich negativní pohled. A pak je samozřejmě strategický zájem, když zachování ocelářského průmyslu je důležité z hlediska národní či nadnárodní (v případě Evropy) bezpečnosti.

Jinak včera mělo veřejné slyšení americké Ministerstvo obchodu k zavedení cel na auta z Evropy z hlediska národní bezpečnosti USA. Z hlediska výsledků je zatím předčasné cokoliv hodnotit – vyšetřování je na začátku, Ministerstvo analyzuje informace atd.



Jiří Polanský