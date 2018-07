Výsledky Philip Morris Int. za 2Q18 nad odhady trhu

Philip Morris Int. (PMI) včera reportoval výsledky za 2Q18. Samotná čísla s tržbami 7,7 (+11,7 % r/r) vs. oček. 7,5 mld. USD a čistým ziskem na akcii (EPS) 1,41 (+23,7 % r/r) vs. oček. 1,23 USD překonala očekávání. Nicméně již méně potěšující byl výhled na EPS na celý rok, který společnost vidí v rozpětí 5,02-5,12 (+29-32 % r/r) vs. oček. trhu 5,14 USD.

Hlavní sledovanou veličinou byl objem prodaných tzv. zahřívaných produktů (IQOS resp. HEETS), který za 2Q18 dosáhl 11 mld. ks (+73 % r/r), což nenaplnilo průměrné očekávání trhu 11,7 mld. ks. Právě objem zahřívaných produktů byl příčinou prudkého propadu ceny akcie po výsledcích za 1Q18, což investoři interpretovali tak, že se snižuje dynamika plynoucí právě z nového produktu. Jen připomínáme, že za 1Q18 byl prodaný objem těchto produktů 9,6 mld. ks a ve 4Q17 pak téměř 14 mld. ks (ovlivněno předzásobením).

Celkově tedy vnímáme zveřejněné informace jako smíšené, ale vývoj u HEETS může být stále neuspokojivý, resp. může vést k dalším úpravám oceňovacích modelů u některých investičních bank.