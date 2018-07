Trump není nadšený, že Fed zvyšuje sazby, ale nechce jim do toho moc kecat

Americké akcie po pěti růstových seancích v řadě zaznamenaly včera první pokles, index Dow Jones klesl o 0,5 %, širší index S&P 500 o 0,4 %. Mírná korekce proběhla napříč celým trhem, celkově táhl indexy do záporných hodnot hlavně finanční sektor (-1,4 %). Výnosy dluhopisů rozkýval prezident Trump svojí poznámku, že není „nadšen“ z toho, jak Fed zvyšuje úrokové sazby . Trump uvedl, že se mu příliš nelíbí, že měnová instituce reaguje na dobrý stav hospodářství zvyšováním úrokových sazeb . Nicméně, nějaké velké závěry z toho činit netřeba. Přece jen vzápětí dodal, že jim do toho nehodlá kecat a nechá je dělat to, co považují za nejlepší. Tenze se projevila na akciích velkých bankovních domů. Hlavní měrou tomu pravděpodobně napomohl pokles výnosu desetiletého státního dluhopisu . Ten se pohybuje mírně nad 2,8 %.