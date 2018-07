Z brexitu se stalo nudné a zdlouhavé divadlo

Představte si filmové drama, kde v polovině filmu už poznáte zápletku, i to, jak to celé skončí. Ale film pokračuje nudnými a zdlouhavými dialogy, které znechutí množství diváků. To přesně se teď děje s brexitem. Ačkoli všichni politici souhlasí s tím, že chtějí zabezpečit bezproblémový a mírový odchod Spojeného království z Evropy, do celého příběhu se vkrádají prvky telenovely v podobě zpráv, o kterých můžeme číst v novinových článcích. Z jistého úhlu pohledu jsou zprávy o brexitu možná i zábavné, avšak pro investory představují noční můru.

Myslím, že všichni chápou důvody, pro které Spojené království chce odejít ze společné Evropy, a všichni si uvědomují i to, že se to nestane přes noc. Premiérka Theresa Mayová sice potlačila rodící se vzpouru svého kabinetu, avšak nemůže zabránit politikům, aby dělali dramatické tiskové konference, jaké jsme viděli v podání Davida Davise a Borise Johnsona. Avšak vzhledem k okolnostem není naštěstí trh s dluhopisy natolik volatilní, jak jsme mohli očekávat.

Ačkoli bychom mohli očekávat, že výnosy budou při rozhovorech o brexitu pozitivně ovlivněné, přestože investoři budou hledat bezpečné přístavy, vidíme, že od začátku roku výnosy pohybovaly blízko k horní linii trendového kanálu. Naznačuje to, že investoři nejsou ještě riziky, která souvisí s brexitem, příliš znepokojení.

Investoři v očekávání

Kdyby tomu totiž tak bylo, výnosy u Gilts by klesly níže, podobně jako jsme to viděli během hlasování o brexitu v roce 2016 nebo během evropské dluhové krize v letech 2011/2012. To, co nám Gilts dnes říkají, je, že investoři čekají na návrat k rizikovějším aktivům, až nastane dohoda o brexitu.

Dokonce i v případě, kdyby byli investoři skutečně znepokojení vývojem jednání a případným neuzavřením dohody, britské vládní dluhopisy to pravděpodobně neovlivní, protože už teď se obchodují na rekordně nízkých úrovních.

Posledních pár let jsme byli svědky invaze evropských bank na britské ostrovy, buď ve formě poboček, nebo dokonce formou akvizic bank v Londýně ve snaze diverzifikovat svoje aktivity. Zaznamenali jsme tak nárůst aktivity zahraničních bank, které začaly obchodovat s britskými společnostmi a investovat do infrastruktury Spojeného království.

Nejasná budoucnost

Například španělsky Santander je dnes, po akvizicích třech britských bank v roce 2010, důležitým zdrojem financování nejen pro podniky, ale i pro britské retailové klienty, kterým poskytuje jednoduché hypotéky. Dalším skvělým příkladem je banka Sabadell, která se až donedávna zaměřovala především na region Katalánska ve Španělsku. Skrze akvizici společnosti Lloyds TSB se jí v roce 2015 podařilo úspěšně diverzifikovat svoje operace a částečně se oddělit od své náročné a nestabilní domácí základny. Skutečnou otázkou je, jestli evropské banky budou mít zájem na tom, aby působily na trhu mimo Evropskou unii.

Samozřejmě, že jde o hádanku, na kterou neznají odpověď ani dlužníci na starém kontinentě, a proto absence pravidel jediného přístupu na trh odčerpává bankám množství likvidity poskytované věřiteli ve Spojeném království. Každopádně věřím, že to bude mimořádně důležitá otázka i pro Spojené království, protože špatná dohoda o brexitu by izolovala britskou ekonomiku od kontinentální Evropy ještě víc. Británie by se potom musela spoléhat na jiné zdroje financování.

Je tedy možné, že při turbulentním rozvodu Británie a EU ještě uvidíme nějakou volatilitu. V každém případě předpokládáme, že britské dluhopisy se budou pohybovat jen v daném pásmu, možná s drobnými otřesy.

O autorovi:

Althea Spinozzi je obchodníkem v Saxo Bank a specializuje se na dluhopisy. Působí v globálním prodejním týmu.

Althea Spinozzi začala v Saxo Bank pracovat v roce 2017 jako specialistka na dluhopisy. Vytváří průzkumy dluhopisů a spolupracuje přímo s klienty, kterým pomáhá vybírat dluhopisy a obchodovat s nimi. Vzhledem k tomu, že má široké znalosti pákového dluhového efektu, zaměřuje se hlavně na dluhopisy s vysokým výnosem a na firemní dluhopisy s atraktivním poměrem rizika a výnosu. Althea má v oblasti finančních služeb sedmiletou zkušenost, zejména v oblasti dluhopisů a platforem.

Před svým nástupem do Saxo Bank pracovala v týmu Leveraged Loan v Royal Bank of Scotland a předtím s týmem Institutional Fixed Income v Mitsubishi UFJ v Londýně nebo v týmu Platform Sales v Bloomberg LP.

Althea k obchodování s dluhopisy přistupuje velmi aktivně a zaměřuje se na maximalizaci celkových výnosů. Althea má titul MSc v oblasti managementu rozvoje z londýnské School of Economics a bakalářský titul v oblasti mezinárodního obchodu z bostonské Northeastern University. Althea má FCA certifikát CF30.