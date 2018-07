EU chystá celní odvetu, Trump bude jednat s Junckerem

Index cen průmyslových výrobců v červnu meziročně vzrostl o 2,9 %, což je o tři procentní body nad očekáváním trhu. Nejvíce k tomu přispěl růst cen koksu a rafinovaných ropných výrobků, který souvisí s globálním nárůstem cen ropy. Právě rostoucí ceny ropy, spolu se zvyšujícími se mzdovými náklady a stále slabou korunou budou přispívat k růstu cen průmyslových výrobců v příštích měsících.

Kurz renminbi vůči dolaru ve vnějším obchodování dnes prudce oslabil o téměř jedno procento na 6,78 yuanů za dolar. Souvisí to se zprávou, že čínská centrální banka (PBOC) navýšila fixaci kurzu nad USD/CNY 6,7 a nebude bránit postupnému oslabování renminbi. Zároveň prý doporučila tamním bankám, aby více půjčovali. Náhle expanzivní pozice PBOC zažehává obavy, že se Čína připravuje na záložní plán silné devaluace renminbi jako odpověď vůči nepřátelské obchodní politice USA. Z obchodní války tak hrozí, že se stane válka měnová. Pád renminbi spustil i pokles cen kovů, ale především ostatních měn rozvíjejících se trhů. Koruna dnes oslabila o 8 haléřů na EUR/CZK 25,91.

Americký Philadelphia index výroby v červenci překonal odhady analytiků výrazným růstem na 25,7 bodů. V hodnocení současné situace i v šestiměsíčním výhledu američtí výrobci očekávají nárůst výrobní aktivity a více nových objednávek. Zároveň ale očekávají i nárůst cen jak vstupů, tak výstupů.

Ještě před plánovaným setkáním amerického prezidenta D. Trumpa s předsedou Evropská komise J.-C. Junckerem Evropská unie připravuje seznam odvetných celních opatření v případě zavedení amerických cel na dovoz aut z EU. Ta by měla zasáhnout výrazný objem amerického exportu uhlí, léků a chemických výrobků. Americká strana, prostřednictvím prezidentova ekonomického poradce L. Kudlowa, již vyjádřila optimistická očekávání, že se obě strany dohodnou. Nicméně Evropská unie nemůže podle pravidla WTO („Most Favoured Nation“) snížit cla na dovoz aut z USA aniž by stejně nesnížila cla na dovoz aut z ostatních členských států WTO. Existují tak jen dvě řešení: 1) buď USA a EU iniciují multilaterální vyjednávání o plošném zrušení cel mezi všemi státy WTO, nebo 2) USA a EU bilaterálně vyjednají rozsáhlou dohodu o volném obchodu, která mimo auta bude obsahovat podstatnou většinu obchodu mezi oběma stranami. První možnost není Trumpa na pořadu dne vzhledem k jeho zarytému odporu vůči všem multilaterálním jednáním. Druhá možnost se podezřele podobá skoro dojednané Transatlantické dohodě o volném obchodu (TTIP). Ta ale nikdy nebyla podepsána, jelikož ji americký prezident pohřbil první měsíc svého úřadu. Beztak se setkávala s aktivistickým odporem ve státech EU. Pokud tedy chce Juncker s Trumpem najít společné řešení, které by splňovalo pravidla Světové obchodní organizace, nebude to vůbec jednoduché.

Autor: Jakub Červenka, analytik

Editor: Milan Frydrych, analytik

Raiffeisenbank a.s.