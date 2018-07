Trhy navzdory absenci makrodat atakují historická maxima / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 16. 7. 2018

Nový týden na akciových trzích probíhá ve velmi klidném duchu a investoři optimismem nešetří. Absence cenotvorných makrodat přinesla na většinu trhů pozitivní náladu a indexy opět testují svá historická maxima. Na trzích se projevuje zejména absence cenotvorných makrodat, zmírnění obav z obchodních válek a hospodářské výsledky za druhý kvartál letošního roku. ETF zaměřené na index strachu VIX, nejvíce sledované VXX, UVXY, TVIX, spolu s futures na tento index opět ztrácejí půdu pod nohama. Pozornost obchodníků se tento týden zaměřila zejména na politické a geopolitické události.

Hlavní událostí tohoto týdně mělo být setkání prezidentů USA a RUSKA ve finských Helsinkách. Výsledek jednání byla však bez zásadnějšího dopadu na světové akciové trhy. Do popředí se tak dostávala situace na komoditách, kdy americká ropa WTI prudce oslabovala. Podle analytických domů za propadem stál komentář amerického ministra financí S. Mnuchina, podle kterého by některé země nakupující ropu z Íránu mohly dostat výjimku a ropu i po uvalení sankcí dále nakupovat a možné uvolnění strategický amerických zásob ropy do trhu.

Mezinárodní měnový fond nadále předpokládá, že růst světové ekonomiky v letošním roce zrychlí na 3,9 % z loňských 3,7 %. Zhoršil však odhad hospodářského růstu v eurozóně na letošní i příští rok a varoval, že se zvyšuje pravděpodobnost eskalace sporů v mezinárodním obchodě. Zajímavou zprávou v průběhu týdne byla informace, že EU a Japonsko zruší téměř všechna vzájemná cla. Země podepsaly dohodu o volném obchodu. Informaci potvrdil japonský premiér Šinzó Abe a předseda Evropské rady Donald Tusk. Smlouva, která odstraní téměř všechna cla ve vzájemném obchodu, pokrývá zhruba třetinu globálního hrubého domácího produktu a 600 milionů lidí. Cílem je podpořit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst.

Zdrojem zájmu investorů bylo tento týden také vystoupení předsedy americké centrální banky před bankovní komisí Kongresu USA. Jerome Powell oznámil, že hospodářství Spojených států je na mnohaletém vrcholu. Trh práce zůstává silný a inflace se drží okolo 2% cíle. Powell však zmínil, že by globální ekonomiku mohly vykolejit aktuálně probíhající obchodní války. Šéf Fedu signalizoval nejen to, že americké hospodářství si podle jeho názoru vede dobře, ale také že éra stabilního růstu může pokračovat za předpokladu, že Fed bude činit správná rozhodnutí. S odpovídající měnovou politikou zůstane po několik příštích let trh práce silný a inflace u monetárního cíle. Vyslal tak jeden z dosud nejsilnějších signálů, že více než deset let po hluboké krizi a recesi Spojených států má centrální banka na dosah naplnění svého duálního cíle. Fed věří v postupné zvyšování úrokové sazby tak, aby centrální banka držela tempo s posilující ekonomikou, ale nezvedla sazby příliš rychle nebo příliš vysoko, že by to oslabilo růst. Pro sebe si nicméně ponechal názor na to, jaké je odpovídající tempo zvyšování sazeb nebo zda se domnívá, podobně jako někteří kolegové v bankovní radě, že zůstane-li inflace pod kontrolou, měla by banka někdy v příštím roce cyklus utahování měnové politiky pozastavit.

Dalších důležitých událostí se v tomto týdnu už nedočkáme, proto by se do popředí zájmu investorů měla dostat aktuálně probíhající výsledková sezóna v USA. Dnes reportují své výsledky např. Bank of NY Mellon (BK), Domino''s Pizza (DPZ), Microsoft (MSFT)a Philip Morris (PM).

Prezident Donald Trump a Vladimir Putin (Helsinky, 16. 7. 2018)

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 16. 7. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

13. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 084,79 1 073 1 075 ↓ -1,10 1 050 - 1 090 1 4 Dow Jones (US) 25 019,41 24 664 25 150 ↓ -1,42 23 500 - 25 218 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 825,98 7 487 7 597 ↓ -4,34 6 700 - 7 936 1 4 FTSE 100 (VB) 7 661,87 7 665 7 652 ↑ 0,05 7 550 - 7 800 2 3 DAX (Něm.) 12 540,73 12 822 12 901 ↑ 2,24 12 559 - 13 050 5 0 Nikkei 225 (Jap.) 22 597,35 22 426 22 275 ↓ -0,76 21 700 - 23 146 2 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

13. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 084,79 1 094 1 103 ↑ 0,89 1 000 - 1 150 4 1 Dow Jones (US) 25 019,41 24 804 25 396 ↓ -0,86 22 500 - 25 900 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 825,98 7 406 7 814 ↓ -5,37 6 000 - 8 014 2 3 FTSE 100 (VB) 7 661,87 8 005 7 881 ↑ 4,48 7 700 - 8 550 5 0 DAX (Něm.) 12 540,73 12 761 12 740 ↑ 1,75 12 000 - 13 550 3 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 597,35 22 275 22 950 ↓ -1,43 20 000 - 23 751 3 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers