Unipetrol: Report za 2Q18, již zítra, vliv na cenu akcií nečekáme

Unipetrol oznámí výsledky za 2Q18 zítra ráno. Výsledky budou v meziročním srovnání podstatně nižší. Důvodem je zejména absence pojistného plnění (3,1 mld. Kč) zaúčtovaného před rokem a plánovaná generální odstávka výrobního závodu v Kralupech. V 2Q18 nepočítáme s žádnými jednorázovými položkami.



Očekáváme, že tržby klesnou o 19,4 % r/r na 25,1 mld. Kč. EBITDA meziročně spadne o 81,9 % na 1,1 mld. Kč. Č. zisk by měl dosáhnout 56 mil. Kč (-98,4 % r/r).



Unipetrol by měl ještě od pojišťoven dostat 2,5 mld. Kč (cca 13,8 Kč na akcii) za havárii v Litvínově. V našich projekcích nepočítáme s žádnými jednorázovými položkami včetně pojistného plnění. Ale pokud by Unipetrol např. pojistné zaúčtoval, podstatně by to reportovaná čísla ovlivnilo.



Ať už dopadnou výsledky jakkoli, vliv na cenu akcií na burze nečekáme. Společnost PKN Orlen, která v Unipetrolu kontroluje cca 94 % všech akcií, by měla do konce roku vykoupit minoritní podíly za 380 Kč/akcie. Následovat bude stažení akcií Unipetrolu z burzy. Očekáváme, že cena akcií se bude řídit výší výkupní ceny a na kurzotvorné zprávy tak bude imunní.