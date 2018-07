EMU: Červnová inflace

Eurostat včera zveřejnil finální odhad inflace v eurozóně za červen. Předběžný odhad překvapil, když kvůli vyšším cenám energií dosáhla meziroční inflace 2 %. Toto číslo včera Eurostat potvrdil.

Annual inflation rate (%) in the euro area and the European Union





Z jednotlivých složek nejvíce v červnu rostly ceny energií (meziročně o 8 %) a potravin (2,7 %). Naopak jádrová inflace dosáhla jen 0,9 %. A to je stále málo na to, aby ECB začala přehodnocovat svou politiku. I přes pokračující ekonomické oživení je stále domácí poptávka slabá na to, aby zesílila domácí inflační tlaky (přes trh práce a velikost spotřeby).



V tomto ohledu je dle nás pohled ECB, že s velkou pravděpodobností nebude zvyšovat sazby před 3Q 2019, správný.





Jiří Polanský