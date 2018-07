Stuttgart: Starší diesely absolutní stop

Tak tohle rozhodnutí je nebývalé – s platností od 1. ledna 2019 nesmějí do města Stuttgart vůbec vjet diesely splňující normy Euro1 až Euro4. Což by se mělo týkat 188 tisíců majitelů těchto starších aut se vznětovými motory. Dokonce ani rezidenti, tedy trvale ve městě žijící občané z tohoto zákazu nejsou vyjmuti, jen jim ponechána doba na „vyřešení“ situace do 1. dubna 2019. Firmy, taxikáři, zásobování, hromadná doprava mají zatím odklad.

Radnice tohoto německého města dokonce varuje, že pokud ani tohle opatření nepřinese zásadnější zlepšení ovzduší ve městě, zakáže vjezd i dieselům splňujícím Euro5.

Takto přenášet problém měst, stejně jako výrobců automobilů na samotné motoristy, to je bezprecedentní krok nejen v Německu, ale snad v celé Evropě!