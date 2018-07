Souhrn 18.7. - Evropa v plusech díky firemním výsledkům, euro slabší, ropa klesla, BCPP v plusu

12.h - Evropa roste díky firemním výsledkům, euro slabší, ropa klesá, BCPP v mírném plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v polovině týdne při podprůměrné likviditě příjemně rostla.Evropské akciové trhy dnes uspokojivě posilují. Otěže směrování trhů převzaly pozitivně laděné výsledkové zprávy a chlácholivý tón komentářů šéfa Fedu k pouze malému vlivu obchodních válek na celkový vývoj US ekonomiky . Powellův projev přispěl k růstu výnosů US Treasuries - výnos dvouletého vládního dluhopisu stoupl na 2,624% a ocitl se nejvýše od začátku srpna 2008. Výnosy delších splatností mírně poklesly.US trhy zahajují den v mírně negativní náladě pod vlivem zmíněného růstu výnosů 2letých Treasuries.Pozornost poutají firemní výsledkové zprávy US firem a také první výstupy z leteckého veletrhu ve Farnborough přinášející zprávy o nových objednávkách pro Boeing a Airbus v hodnotě cca 110 mld. USD Euro dnes lehce ztrácí vůči dolaru euru v blízkosti včerejšího závěru. Ropa dnes klesá v obou hlavních kontraktech po statistikách o růstu stavu amerických zásob a také tamní produkce. BCPP dnes v plusech díky zájmu o akcie ČEZ , KB a Monety. Akcie PM%CR neudržely pozitivní ladění ze samotného úvodu dne. Avast se neudržel u hranice 70 Kč